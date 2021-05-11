內地每十年一次的全國人口普查結果，比原定時間足足遲了一個月，終於在昨日公佈，並未出現早前外媒所指的中國人口出現負增長，但內地自媒體「數據收集處」卻質疑統計數據前後矛盾、漏洞百出，出生及死亡等數字亦存在爭議，特別是去年新增人口突然比2019年增加1.5倍，65歲人口亦暴增6成，多出了千多萬「幽靈」老人。著有《大國空巢》的旅美學者易富賢接受《蘋果》電話訪問時批評，這份是「中國歷史上最差的人口查報告」，當中存在「巨大的水份」。美國克林信大學經濟系副教授徐家健則指，難以明白內地官方會發表這份錯漏百出的報告，無疑是變相承認「唔係今日數字出問題，就係之前統計出錯！」

「數據收集處」在官方公佈人口普查結果後，以「人口之惑」為題撰文，提出多個難以解釋的統計數據矛盾與漏洞。當中，最具爭議的是去年全國新增人口達1,173萬人，文章以「石破天驚，讓人目瞪口呆」形容，指這個數字「完全違反了人口增長趨勢的定律」。文章指，從2000年開始，全國新增人口下降至1,000萬以下，到2010年的新增人口繼續下降至641萬人，2019年的人口增長只剩下467萬人，但去年經歷疫情，新增人口竟有15.12‰增長，似乎並不合常理。

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另外，人口普查結果的數據與數據之間亦存在矛盾，無法計算「還原出」官方公佈的人口增長數字。最離奇的是，國統局今日公佈2020年出生人口為1,200萬，將這個數字減去去年的人口淨增長，即上年死亡人數只得27萬人，遠低於2019年近1,000萬的死亡人數，似乎完全不合理。

「數據收集處」引用官方公佈的0至14歲人口數字，以及過去公佈的數據再自行計算，得出去年出生人口為2,600萬。這個數字亦與中國過往多年來的人口出生趨勢有所不符，突然從前兩年約10.48‰，急升至18.41‰，恢復到1990年代早期的水平。

至於去年的死亡數字亦不合理，根據官方的數據推算，死亡人數為1,427萬，這個數字亦與中國過往多年來的人口死亡趨勢並不相符，從2008年至2019年的人口死亡率約為7.1‰，不可能一下子跳升至10.11‰。即使去年爆發疫情，把官方公佈4,636人死亡這個數字加進去，也不可有這麼大升幅。

另一個嚴重漏洞是，去年65歲以上老年人口新增了1,461萬，比2019年大增逾6成。文章指，去年全國死亡人口1,427萬，並認為今時今日，內地死亡人口基本上都是老年人，這意味，「去年一定要有超過3萬的老年人口補充進入65歲以上老年人口這個群體」，才能實現老齡人口這個數據增長。

文章作者翻查資料，去年滿65歲的民眾都是1955年出生，當年的出生率不是增長，而是比往年驟降的，只有2,004萬人出生，相關數字完全不脗合，亦即有逾千萬的老年「幽靈」人口。還有一點更離奇的，根據官方公佈的人口淨增長數據，2020年死亡人數是1,461萬人，比2019年的945萬，足足增加了接近500萬人，亦是創了改革開放以來的紀錄。

易富賢不諱言，這份是內地歷來最差的一份人口普查報告，當中存在「巨大的水份」，他估計人口不到13.8億。他指，中國統計局曾公佈，他們是根據小學入學數字來推算出出生人數，1996年至2020年共有2.38億人出生，但在這份最新的人口普查報告中，這14年間的出生數字卻是2.53億，多出了2,000多萬。按這數字推算，平均每年生育率達到1.6以上，遠超過所有發達國家。

易富賢說，中國一再延遲公佈數字，是為了要「用數字保持穩定」，因為中國的老人增長、勞動力負增長，已經超出了大家的想像。他又說，現在已經來不了扭轉人口負增長的困局了，「沒辦法，很難改變，就算開放政策，也很難提高生育，大家都習慣不生孩子，甚至不結婚。」

徐家健也指出，這份人口普查報告對於突然多出來的人口，特別是老年人並沒有任何解釋，就讓人感到不可思議，外界確實有理由作出合理懷疑，當中的數據出現錯漏等問題，或存在人為干預，因而無法反映出中國的真實人口狀況，「唔係今日啲數字有問題，就係以前統計出錯。」徐家健質疑，若然數字被人為干預，涉及「做數」，但為何會「做得咁渣（差勁）」。

資深時事評論員劉銳紹則指出，中國當局「無論做數做得幾仔細」，都無法掩飾中國社會當前所面臨的人口危機，特別是老齡化及少子化，已令中國的人口結構從「欖核形」變成「啞鈴形」的事實。相反，卻因為刻意想避重就輕，弄得左支右絀，越掩飾就越露出馬腳來。

北京清華大學社會學系教授郭玉華對自由亞洲電台表示，這份人口普查報告是否不實，往往是信心問題。他說：「這些數字你怎麼去核證，怎麼核實？也沒辦法。其實不僅僅在人口數據問題上，在所有問題上，是社會信任出了問題。所以（這些數據）很難讓普通人相信。」

《蘋果》記者／自由亞洲電台／新浪微博

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