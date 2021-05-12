台灣外交部長吳釗燮早前接受澳洲《金融時報》訪問時指出，大陸似乎在準備向台灣發動最後攻擊（final assault），雖然對岸不會立即入侵台灣，但軍事對峙確實存在。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上表示，大陸將採取一切必要措施予以嚴懲，「依法終身追責」。

今日記者會上，內地官媒記者問及吳釗燮是否已被列入「台獨」頑固分子清單，朱鳳蓮指出，堅決打擊「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，是維護兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件。

朱鳳蓮指出，吳釗燮一再狂妄進行「台獨」挑釁行為，惡意詆毀大陸，煽動兩岸對立，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益。對這類「台獨」頑固分子，將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。

吳釗燮在訪問中又表示，呼籲澳洲儘速啟動台澳經濟談判，台灣也可能在今年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期待澳洲給予支持。

吳釗燮強調，中國擴張迅速，已從第一島鏈延伸到第二、三島鏈，奪取我國友邦索羅門群島和吉里巴斯就是明顯案例。且中國在東海、南海的軍事活動日益頻密，更試圖將南海島礁軍事化，引發周邊國家的關切與不安。

吳釗燮提到，自由、民主和捍衞人權是澳洲人民所信奉的價值觀；既然澳洲與台灣有著共同的價值觀，他呼籲澳洲共同抵抗威脅到民主世界的中國「擴張主義」。

人民網／《自由時報》／澳洲《金融時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）