五月十二日是四川汶川大地震13周年紀念，這次事故造成近7萬人死亡，超過37萬人受傷。不少媒體報道，民眾已經走進傷痛，當初殘破的廢墟荒地，亦修復成一座座新城，可是同時有人13年堅持追究誰應該為導致學生遇難的「豆腐渣工程」負上責任。

當年其中一個死傷最慘重的災區就是為於震央汶川、都江堰和北川為數不少的學校，聚源中學在地震時，教學樓整幢倒塌，至少200多人死亡。其中一名學生家長魯碧玉接受香港電台訪問時表示，亡子是終身的痛，多年來為亡兒追究豆腐渣工程責任，即使曾被捕和被拘留達50次，身心飽受煎熬，但仍會堅持，不會放棄。

魯向香港電台表示今（12日）早上她與大批家長帶同鮮花和炮仗等物品，打算到聚源中學舊址悼念時，發現已有大批便衣公安在舊址附近戒備，路上亦擺放寫有「新冠肺炎疫情」的牌，將前往舊址的的道路封閉，阻止家長走近。大批家長與看守的人理論，更有家長不理阻撓，將鮮花和遇難子女的相片，放在路邊掉念。

與時同此，國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮在記者會上亦有提及汶川地震13周年，表示感謝台灣人當年的援助，說歡迎他們，「回到四川、回到汶川，看一看現在那處的農旅結合、鄉村振興、產業興旺的景象。」

截至2008年9月18日12時，汶川大地震共造成造成近7萬人死亡，1萬７千多人失蹤，超過778萬間樓房倒塌，是大陸建政以來破壞力最大的地震，也是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。

香港電台/國務院台灣事務辦公室

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