中國電訊設備製造商華為自行開發的手機作業系統「鴻蒙」，前年申請註冊商標，去年被國家知識產權局駁回。華為不服，入稟北京知識產權法院，請求法院撤銷國家知識產權局的決定。北京知識產權法院今日發出判決書，駁回華為複審的申請，理由是已存在類似商標。

內地媒體報道，華為曾於2019年申請註冊「鴻蒙」商標，國際分類為「42類設計研究」，但這項商標去年被國家知識產權局駁回。華為因此向北京知識產權法院提出複審，請求法院撤銷國家知識產權局的決定。

法院在審判時提出了兩個商標作為例子，認為這兩個商標與華為「鴻蒙」部份相似，並且已使用在相同或類似服務，恐會造成混淆。

華為聲稱「鴻蒙」是「受國民支持與喜愛」的品牌，在全國人民心中有「不可動搖的知名度和美譽」，並與華為建立起不可分割的緊密、穩定的對應聯繫。即使與引證商標共存，並不會造成公眾的誤認。

但北京知識產權法院不並採納有關說法，在今日發出的判決書中指出，華為提供的證據並不足以證明「鴻蒙」商標，經華為使用後獲得較高知名度，並與華為建立起唯一對應關係；同時也不能證明在特定服務領域與兩個引證商標能夠區分顯著特徵，避免公眾誤認。因此認定華為相關主張事實和法律依據不足，不予支持，駁回其請求。

判決書指出，國家知識產權局駁回華為註冊申請理由正當、程序合法，且適用法律法規正確。華為若對判決結果有意見，可在15日內提出上訴。

有消息稱，鴻蒙最快將在六月正式對外規模化推送，目前部分用戶已收到了 HarmonyOS 2.0 開發者 beta版的推送。據了解，目前華為鴻蒙OS官方微博已正式開通。

第一財經

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