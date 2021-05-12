中國第七次全國人口普查結果於昨日公佈，資料顯示全國人口共14.1億，外界即提出中國正面對人口危機。外交部發言人華春瑩今日回應，中國仍是世界第一人口大國，盼外界能見證中國夢的實現。

華春瑩在例行記者會上指，中國的人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。「中國人口14.1178億，不是依然比美歐國家人口總數加起來還要多嗎？不知道有關媒體記者如何搖身變成了人口統計學專家和社會學家，從何得出『中國人口危機說』這個結論。」

華春瑩表示，這次人口普查數據也反映出中國人口發展面臨的一些結構性矛盾，中國將推動高質量發展，有針對性地制定人口相關戰略和政策。過去幾十年來，在中國發展的幾乎每一個關鍵階段，西方都會對中國做出種種評判和預測，都會出現各種各樣的論調，如「中國威脅論」、「中國崩潰論」等，但都隨着中國的持續發展被事實一一「打臉」。「我們希望熱衷於炮製各種論調的人，也能和我們中國人民一樣健康快樂地生活，共同去迎接並且見證中國夢的實現。」

新華社

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