國務委員兼外長王毅周三（12日）在陝西西安主持中國與中亞五國外長第二次會晤。王毅表示，自去年7月首次會晤以來，六國克服疫情衝擊，多管齊下復工復產，事實證明六國集體合作恰逢其時，前景廣闊，大有可為。

王毅又說，要着眼未來30年，探索新型區域合作之路，並提出五點建議，包括堅持團結抗疫；開拓創新，共建絲綢之路經濟帶先行區，幫助各國拓展5G、人工智能等高科技領域合作；開放合作，共創亞歐大陸互聯互通大通道，並堅決打擊「東伊運」等「三股勢力」，開展防範跨國有組織犯罪、禁毒、網絡安全等的合作。

與會的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克外長則表示，願與中方一起繼續推動一帶一路倡議，以及中亞國家發展戰略對接，加強各領域合作，堅定捍衛多邊主義，支持中國維護國家主權及領土完整。

江西醫院院長涉收下屬紅包遭停職

江西省上饒市廣豐區人民醫院院長周建東，近日被揭發收受下屬紅包，當局隨後成立小組展開調查，並於周三（12日）宣佈周建東已被停職。

內媒引述消息人士指，50歲的周建東自2015年上任以來，下屬每逢過節都要向他送禮及送紅包，「否則就將遭到冷落、打壓」；護士長每次要送800至1,600元人民幣（下同，約970至1,930港元）不等，科室主任則每次要送1,200至5,000元（約1,450至6,040港元）不等，個別科室主任甚至送1萬元（約1.2萬港元）。另外，舉報材料還附有周建東本人收受禮金的照片及影片，以及反映其生活作風問題的照片。

服裝品牌ZARA以次充好被罰8,500元

上海靜安區市場監督管理局近日向服裝品牌ZARA生產商颯拉商業（上海）有限公司發出行政處罰書，指該公司涉生產、銷售以不合格產品冒充合格產品而被罰，須繳交違法所得1,231.03元（約1,490港元）及罰款7,076.8元（約8,500港元）。

行政處罰書顯示，颯拉商業（上海）有限公司在不同分公司所銷售的ZARA品牌產品不合格，包括福州浦上大道分公司的1款牛仔裙及2款男裝鞋；杭州延安路第二分公司的1款男童涼鞋，以及杭州富春路分公司的1款女童涼鞋。該公司過往亦曾多次被行政處罰，包括違反明碼標價規定、不以公司真實名稱和標記銷售商品、在產品中攙雜及摻假等。

LinkedIn被指審查批評中國內容

曾被北京強行在鏡頭前「認罪」的英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）指控，微軟公司旗下的「領英」（LinkedIn）凍結了他的帳戶，並刪除了他批評中國政府和央視旗下「中國環球電視網」（CGTN）的評論，理由是這些評論構成了「欺凌和騷擾」或「垃圾郵件和詐騙」。

彭博社指，領英曾被批評在亞洲國家以外的地區審查用戶，以討好北京當局。不過，彭博日前聯絡領英要求就事件後回應後，該公司已恢復韓飛龍的帳戶，並恢復了他的一些評論。領英的發言人斯皮爾曼（Leonna Spilman）說：「我們的團隊根據我們的上訴程序審視了較早的行動，發現這是一個錯誤。」不過，斯皮爾曼拒絕再就韓飛龍帳戶一度被凍結，作進一步評論。

2013年7月，韓飛龍受委託在內地進行一宗商業調查時查，與妻子被警方以涉嫌非法獲取公民個人訊息罪拘留。其間，中央電視台英語節目（CGTN前身）兩次播出韓龍飛在鏡頭前「認罪」的影片。韓龍飛隨後遭判刑兩年六個月，至2015年6月才獲釋放，返回英國。

綜合報道

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