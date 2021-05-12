去年始成立的國安處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，早前光顧「骨場」期間，遇上警員查牌，現正接受休假調查。由於事件被踢爆經過極不尋常，再加上蔡國安處處長的身份敏感，以及被視為未來「一哥」熱門人選，這不禁讓人聯想到不少警匪劇集或電影中的「權鬥」節情。在內地，所謂「權色」或「錢色」的「雙色」交易亦往往是公安部或官場「權鬥」中，將敵對派系拉落馬的一個最主要「罪狀」，最經典的例子，當然要數曾擔任中央政法委書記的中共政治局前常委周永康。

2015年被判囚終身的周永康，在位期間長期掌管公（安）、檢（察）、法（院）系統，曾擔任中央政法委書記、中央書記處書記、國務委員、公安部部長等職位，有「政法沙皇」之稱。當年，海內外媒體揭露周永康的「罪狀」時，除了指他大搞權錢交易，如何腐敗外，必定提到他一連串「桃色醜聞」，包括至少有29個情婦。有報道甚至指他，曾與其他中共高層將央視視為「後宮」，先後睡過400名女子，因而被外界戲稱為「百雞王」。

在官方的通報中，周永康一直被認定在私德及人格上存在嚴重問題，「與多名女性通姦並進行權色、錢色交易」、「嚴重損害黨和人民的事業，也帶壞了一批幹部」。

當然，所謂「權色與錢色」的「雙色」官員，在內地又何止周永康一人！曾被視為「明日之星」的公安部前副部長孫力軍，與公安部十二局（技術偵查局）前局長龔道安，均被傳為周永康的人馬，但一直有被清算。直至去年，兩人先後落馬，所涉罪狀也是搞「權、錢、色交易」。其中，孫力軍更被傳與中央多名女主播有染。不過，孫力軍至今仍未被起訴。而龔道安今年3月，已被最高人民檢察院以涉嫌受賄罪批准逮捕。

至於曾公開要舉全警之力掃黑的吉林省公安廳前黨委副書記、常務副廳長劉培柱，也是「雙色」的落馬高官。2019年7月，劉培柱落馬。據《中國新聞周刊》披露，劉培柱涉嫌包庇吉林長春市多個情色娛樂場所。該報道並引述有長春娛樂行業中人披露，過去有人負責開着高檔車提着袋子去這些場所收錢。

同年11月，廣東清遠市政府前副市長、市公安局前局長貝冰，被指嚴重違紀違法遭開除黨籍及公職「雙開」。官方公佈其「罪狀」時，除包括生活腐化、道德敗壞，大搞權色、錢色交易外，還有違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受高檔吃請；濫權妄為、執法犯法，充當黑惡勢力「保護傘」等。

當然，「雙色」也絕非男人的專利。曾任深圳羅湖公安局分局局長、深圳市口岸辦副主任的安惠君，為官期間以改革為名收受賄賂共210萬元，同時接受下屬性賄賂，還多次以出外考察的名義，指定年輕英俊的男警員單獨隨她外出，並向英俊下屬作出性暗示，以其肉體作為升職。2005年6月，安惠君遭判處有期徒刑15年。

《蘋果》資料室

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