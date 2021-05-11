中美洲國家洪都拉斯前日宣佈，將透過薩爾瓦多協助，向中國購買COVID-19疫苗。洪都拉斯是目前台灣僅存15個邦交國之一，薩爾瓦多則於2018年與台灣斷交。台灣外交部表示已掌握相關情況，指洪都拉斯尋求各種渠道取得疫苗，重申疫苗是人道議題，不應該淪為政治操作工具，台方反對任何一方以附帶隱含條件的方式提供疫苗，作為破壞台洪邦誼的手段。

經薩爾瓦多買貨

洪都拉斯衞生部前日透過Twitter宣佈，將透過鄰國薩爾瓦多購買中國疫苗，「薩爾瓦多將幫助我們突破地緣政治藩籬，從中國大陸購買疫苗」。同時，又在另一則帖文感謝以色列和俄羅斯等國捐贈疫苗。上月9日，台灣與洪都拉斯才慶賀建交80周年，台灣總統蔡英文特別錄製影片致賀，強調兩國不僅是彼此的重要經貿夥伴，更是相互扶持的盟友，盼未來持續深化夥伴關係，一起為國際社會做出更多貢獻，為兩國人民創造最大福祉。

台灣外交部發言人歐江安昨天在例行記者會表示，洪都拉斯從COVAX疫苗全球獲取機制，未能獲得足夠的疫苗數量，面臨嚴峻公共衞生危機。

外交部表示將持續密切注意相關發展，台灣與洪都拉斯兩國邦誼友好穩固，在民主與自由的共享價值上，長久以來攜手密切合作，嘉惠雙方人民、經濟與社會的發展，獲得政府及人民的普遍肯定。

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