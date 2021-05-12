美國總統拜登上場，外界一直關注其對中國的立場。彭博報道，美國總統拜登宣佈，延長前總統特朗普在2019年簽署的行政命令，禁止美國企業使用有國家安全風險企業，例如華為，所生產的電訊設備。

美國商務部已發傳票給多家中國通訊設備供應商，作為安全審查行動的一部份。

現為參院商業委員會資深委員的Wicker指出，美國商務部2020年有一項規定，限制華為採購使用特定美國技術或軟體生產的直接產品，例如硬碟驅動器。他正核查全球主要硬碟供應商是否遵守規定。Wicker敦促商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對被發現繞路規避任何規定的企業採取行動。

特朗普政府對華為的封殺於2019年5月已打開序幕，當時以國安為由將華為列入商務部實體清單，限制供應商向華為出售美國貨品和科技，其間仍容許向華為供應某些貨品；2020年5月加強封殺，要求任何企業供應含美國技術的半導體產品給華為，都必須先取得出口許可證。

彭博／聯合報／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）