中國公佈第7次全國人口普查結果，全國人口共14.11億，其中，新增人口僅1,200萬讓中國面對不同的壓力。攜程網創辦人、北京大學光華管理學院教授梁建章發表文章，建議每個家庭生一名小孩，父母就可獲100萬元人民幣（下同，約122萬元人民幣）。

同樣是人口經濟學家的張建章指，「生一個娃給100萬元，乍一聽似乎是太多了，但是如果和年輕夫婦討論這個問題，就會知道其實一點也不多，因為在大城市，撫養一個小孩從出生到大學畢業的直接費用，遠遠不止這個數字。而且這個數字未來會隨着房價和教育成本上升而上升。」

數據也顯示，中國人口增速放緩，過去十年間年均增長率是0.53%，較前一個十年下降了0.04個百分點。梁建章提出，2020年的新生人口，預示未來低生育率的問題。他認為，鼓勵生育是非常複雜的綜合社會工程，涉及教育改革或房地產政策改革，需要時間。而增加家庭補貼，用真金白銀給有小孩的家庭更多福利，才能起到更快的效果。

梁建章表示，根據研究數據，用於家庭福利的財政支出越多，生育率越高。每提高相當於1%GDP的支出用於家庭補貼，就會使生育率提高大約0.1個孩子。如果中國需要把生育率從現在的1.1提高到日本1.3至1.4的水平，需要花費GDP的2%，若提高到發達國家平均1.6的水平，需要花費GDP的5%，提高到更替水平2.1，需要花費GDP的10%。

「2020年中國的GDP總量約為100萬億元，GDP的10%，也就是說每年要花10萬億元的財政支出，如果按照中國每年需要多生1,000萬的小孩來計算，每個小孩需要給予差不多100萬元的獎勵。當然這種獎勵可以是現金、所得稅和社保減免，房價補貼等多種形式。」

中新經緯

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