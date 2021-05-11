四川省成都市成華區屋苑叢樹家園，周一（10日）發生恐怖事故，一架電動單車在大廈電梯內突然起火爆炸，導致5人被燒傷，其中一名傷者是僅有5個月大的女嬰。當局接報後隨即派人到場滅火，並將5人送院治療，女嬰至昨日仍尚未脫離危險期。當局強調仍在調查電動單車的起火原因。

事發周一晚7時半，閉路電視片段顯示事發時電梯內共有5人，包括3名男子及一名抱着女嬰的中年女子，其中一名男子扶着一架電動單車。電梯關門後，電動單車突然冒出濃煙，並且起火爆炸。另一片段則顯示，電梯內留下大片被火燒痕迹，又拍到中年女子的腿部被燒至焦黑，抱着女嬰坐在地上哀嚎，有旁人嘗試用紙輕拭女嬰臉部，但被其他人制止。

當局接報後派人到現場滅火，並將5人送往醫院接受治療，其中中年女子及女嬰的傷勢較為嚴重；女嬰父親周二（11日）早上向內媒表示，女嬰仍在深切治療部搶救，仍有生命危險，要24小時後才能確定情況，「抱娃娃的是婆婆，現在也很嚴重，全身75%燒傷。」

當局事後封鎖出事電梯，有內媒記者於周二（11日）早上到現場附近視察，發現大廈入口處仍然能聞到燒焦塑膠的味道，並留意到物業管理公司已貼上禁止電動單車搬到單位內停放的告示。

另外，有人指涉事電動單車曾被改裝，懷疑這是起火的原因；不過成華區市場監督管理局一名工作人員表示，當局已安排專人進行調查，暫時未知是否存在質量或改裝問題。

叢樹家園一名業主則透露，該小區屬於拆遷安置房，「去年底剛剛交房」，目前很多住宅單位仍在裝修中，因此物業管理「沒有那麼嚴格」，常有業主或租戶將電動單車推上樓。不過，負責該區物管管理的成都恒澤物業管理公司負責人向內媒表示，他們過往曾多次禁止住戶將電動單車推上樓，但只能勸阻，「我們的問題是沒有執法權，根本不能執法」。

澎湃新聞／網易／上游新聞

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