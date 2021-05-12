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港版國安法｜台中研院學者聲援港大學生 籲撤張翔院士資格

53分鐘前
再有中研院院士，批評張翔損害香港大學的自由，要求撤銷他中研院院士資格。

周永康、張崑陽多名港大學生會組織前幹事，本月4日晚發表公開信，批評港大校長張翔是「缺乏師德、良知的媚共人士」，要求台灣中央研究院撤回授其院士資格早前已經獲台灣民間組織和學界響應。中研院研究人員自由學社今日召開記者會，表達中研院不接受媚共人士，聲援港大學生，要求中研院院長展現道德領導，撤銷張翔的資格。

在今日的記者會上，中研院台灣史研究所副研究員吳叡人會中細數張翔的「事迹」，吳叡人表示，張翔強烈認同中共政權、支持「港版國安法」、支持反送中條例、支持香港警察鎮壓市民，加入反民主的建制派集團，同時秉承北京的意旨，擔任忠實打手，打壓自己領導的港大的學術自由、大學自主及學生自治，讓學生直接暴露在「港版國安法」的暴力陰影下，用台灣轉型正義的術語形容，吳叡人認為張翔就是「中共以國家暴力摧毀香港的執行者、加害者」。

吳叡人又批評，作為香港學術龍頭的港大的校長，對於香港「全球學術自由指數」拿到D級，比俄羅斯、柬埔寨、更低，張翔難以卸責，「而這樣的人竟是中研院院士」。他認為，身為中研院院士，有對中華民國忠誠義務，但張翔卻強烈支持北京政權，這點已受質疑。其次張翔打壓學生、教授，有許多違背校園自主、學生自治的行為，「一個學者不應該妨礙、傷害學術自由」，認為應該取消張翔中研院院士資格。

中研院社會所副研究員彭保羅則表示，英國劍橋大學沃爾森學院 （Wolfson College）取消了香港特首林鄭月娥的名譽院士，原因就是她偏離學術和言論自由的原則，處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號，執行有域外效力的「港版國安法」。

彭保羅批評，一般的研究員都需要遵守基本的學術倫理規範，中研院的研究員須尊重言論自由、不得因政治立場等因素歧視他人，應維護學術研究的自由與獨立等規定，既然一般研究員都受到這樣的倫理規範，德高望重的院士理論上應有更高的標準。

中研院社會所研究員林宗弘亦呼籲，中研院應針對前述類似案例，建立搶救香港學者，同時是吸引人才到台灣的機制，例如每年選擇三到五名學術自由受到侵害的香港學者，提供兩年的聲援香港學術自由獎學金，讓受到學術迫害的學者到台灣講學交流，也可以考慮在此期間來台尋求教職，貢獻所學。

中研院歷史語言研究所副研究員張谷銘說，取消張翔院士資格確實需要院士會議作成決議，但廖俊智可以展現道德領導，他作為院士會議的主席，可以仿效劍橋大學的校長將社會對張翔的指控寄給他，並要求他答辯，作為院士會議討論的參考。

中央社

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