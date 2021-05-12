周永康、張崑陽多名港大學生會組織前幹事，本月4日晚發表公開信，批評港大校長張翔是「缺乏師德、良知的媚共人士」，要求台灣中央研究院撤回授其院士資格，早前已經獲台灣民間組織和學界響應。中研院研究人員自由學社今日召開記者會，表達中研院不接受媚共人士，聲援港大學生，要求中研院院長展現道德領導，撤銷張翔的資格。

在今日的記者會上，中研院台灣史研究所副研究員吳叡人會中細數張翔的「事迹」，吳叡人表示，張翔強烈認同中共政權、支持「港版國安法」、支持反送中條例、支持香港警察鎮壓市民，加入反民主的建制派集團，同時秉承北京的意旨，擔任忠實打手，打壓自己領導的港大的學術自由、大學自主及學生自治，讓學生直接暴露在「港版國安法」的暴力陰影下，用台灣轉型正義的術語形容，吳叡人認為張翔就是「中共以國家暴力摧毀香港的執行者、加害者」。

吳叡人又批評，作為香港學術龍頭的港大的校長，對於香港「全球學術自由指數」拿到D級，比俄羅斯、柬埔寨、更低，張翔難以卸責，「而這樣的人竟是中研院院士」。他認為，身為中研院院士，有對中華民國忠誠義務，但張翔卻強烈支持北京政權，這點已受質疑。其次張翔打壓學生、教授，有許多違背校園自主、學生自治的行為，「一個學者不應該妨礙、傷害學術自由」，認為應該取消張翔中研院院士資格。

中研院社會所副研究員彭保羅則表示，英國劍橋大學沃爾森學院 （Wolfson College）取消了香港特首林鄭月娥的名譽院士，原因就是她偏離學術和言論自由的原則，處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號，執行有域外效力的「港版國安法」。

彭保羅批評，一般的研究員都需要遵守基本的學術倫理規範，中研院的研究員須尊重言論自由、不得因政治立場等因素歧視他人，應維護學術研究的自由與獨立等規定，既然一般研究員都受到這樣的倫理規範，德高望重的院士理論上應有更高的標準。

中研院社會所研究員林宗弘亦呼籲，中研院應針對前述類似案例，建立搶救香港學者，同時是吸引人才到台灣的機制，例如每年選擇三到五名學術自由受到侵害的香港學者，提供兩年的聲援香港學術自由獎學金，讓受到學術迫害的學者到台灣講學交流，也可以考慮在此期間來台尋求教職，貢獻所學。

中研院歷史語言研究所副研究員張谷銘說，取消張翔院士資格確實需要院士會議作成決議，但廖俊智可以展現道德領導，他作為院士會議的主席，可以仿效劍橋大學的校長將社會對張翔的指控寄給他，並要求他答辯，作為院士會議討論的參考。

中央社

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