河北民企大午農牧集團創辦人、被稱為「敢言企業家」的孫大午，其家人及集團高層去年11月被指涉嫌觸犯尋釁滋事等罪遭警方帶走。案中21名被告的辯護律師，今日再度分別接獲高碑店市人民法院通知指，案件將於下周一（17日）上午9時，在法院的第一法庭召開庭前會議，預計進行5日。由於時間過於倉促，辯護律師將聯署要求法院提交延遲召開庭前會議。

消息人士指出，該案涉及21名被告、被指控9項罪名，合共有348冊卷宗與鑑定材料，可是高碑店市法院安排的庭前會議，時間距離案件起訴至法院，以及多名辯護律師取得卷宗光碟的時間不足10天。消息人士批評，在如此短促的時間內，根本無法保障辯護律師完成最基本的閱卷及核實證據等基本辯護工作。

另外，該案有3名辯護律師，因為其他案件審理與本次庭前會議時間重叠，無法參加會議。

據悉，案中被告的辯護律師將聯署向高碑店市法院要求，延遲召開庭前會議不少於一個月，好讓他們有足夠時間研究相關案情。

本月4日，多名被告的辯護律師已收到高碑店市法院通知，孫大午案的被告多達21人，涉及尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、妨害公務等共9項罪名，案件已由高碑店市檢察院起訴至法院。知情人士指，該案由公安機關移送檢察院審查至法院的程序，僅耗10天，其間還有5天的「五一假期」，質疑當局是要在最短時間內審結案件。

《蘋果》記者

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