內地推動粵港澳大灣區規劃等，使內地港澳台及外籍人士數字增加，成為最新人口普查中另一關注點。公佈的數字顯示，接受普查登記的香港居民，有37.1萬人，較2010年上一次人口普查增加近14萬人。在內地的澳門居民則有5.5萬人，台灣居民15.7萬人，比2010年17萬人，下降1.3萬人。外籍人士則有84.5萬人。

兩岸緊張 台人跌1.3萬

至於境外人士的分佈，廣東省以41.8萬人位列第一，較10年前增長超過10萬人。雲南的境外人士則有37.9萬，超越上海市的16.3萬人。值得一提的是，2010年雲南只有4.7萬名境外人士，10年後增長達九倍；上海的境外人士數目當時有20.8萬人，今次下降超過4萬。境外人員同樣大幅降低的還有北京，從2010年的10.7萬人，降至6.2萬人。

經濟學者羅家聰指，內地台灣人減少，或與兩岸關係緊張，台灣人尤其年輕人對大陸有敵對情緒有關。

他又指，近年內地政治氣候排外，或令外資及外國人撤走，使上海等地境外人士減少，此外，前年開始的疫情，也有影響。

對於廣東省的增長，他則估計，可能是由於資訊科技等行業的高速發展。退休港人到廣東省養老亦是原因之一。

國家統計局