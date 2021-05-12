「漢班禪」額爾德尼．確吉傑布自1995年底被無神論的中共確立其班禪地位後，此後亦成為中國佛教界的一個官方喉舌，並擔任多個公職，致力把藏傳佛教中國化。外界或會因此認為藏人對「漢班禪」定必十分反感，不過西藏台灣人權連線理事長札西慈仁卻指出，其實藏人對他本身並沒太大的批判，反而還認為他只是和班禪喇嘛般，在中共的管控下完全失去自由，肯定的是他同樣亦無法取代藏人心目中班禪喇嘛的地位。

現年31歲的「漢班禪」為現任中國佛教協會副會長及13屆全國政協常委，過去曾先後獲江澤民、胡錦濤與習近平等三任中共總書記接見。「漢班禪」於2019年更首度出國訪問，前往泰國與當地佛教界交流，其間在演說提到這次訪問讓他更意識到「祖國和中國共產黨的偉大」，成為官方對外宣傳的佛教領袖喉舌。

今年初，曾有拉薩的學者向關注中國宗教自由的網媒《寒冬》投書指，官方為求增強「漢班禪」在藏人心中的地位，過去曾安排「漢班禪」在日喀則市的扎什倫布寺進行佛經朗誦。當局同時又安排持槍的公安到場，強迫藏人在槍口下聆聽「漢班禪」講話，寺內的數百名僧侶亦被迫表示歡迎，整個過程都在當局的監控鏡頭下進行。

雖然「漢班禪」被中方擁立至今同樣亦已踏入26年，但他至今始終無法取代藏人心中那位仍被「綁架」的班禪喇嘛地位。據曾在西藏居住十多年的香港旅遊寫作人薯伯伯表示，藏傳佛教有一個名為時輪金剛大法會的重要儀式，過去達賴喇嘛在海外主持儀式時，動輒可吸引到十多萬，甚至20萬信眾到場參與，甚至有中國境內的藏人事後會偷偷聽回當日現場的錄音，只希望自己亦可參與其中。

然而，「漢班禪」過去亦曾於2016年在日喀則主持過同類型法會，但薯伯伯憶述當局當時卻要透過當地居委會動員當地藏人到場，「（官方）都已經不是要求他們參與其中，總言之只要你坐着」，活動最終只有數萬人參與，與達賴喇嘛主持的規模相距甚遠，由此可見藏人對「漢班禪」的看法。

儘管「漢班禪」在藏人的心目中地位不算高，不過札西慈仁則指出，其實藏人對「漢班禪」個人本身沒太大批判。因為對方本身也是藏人，而且其處境和班禪喇嘛某程度也很相似，同樣在中共控制下沒有自由，也沒法作選擇。

札西慈仁亦指出，班禪喇嘛的轉世其實亦可以有分身出現，從藏傳佛教角度而言這是一個可容許的現象，前提是轉世的程序必須根據宗教的儀軌進行，亦有部份藏人認為「漢班禪」可能是某程度上的一種轉世現象。因此，藏人對「漢班禪」其實沒有太執着或在乎其宗教身份孰真孰假，藏人最關心的只有那位獲達賴喇嘛認可的班禪喇嘛目前的去向。

《蘋果》記者

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