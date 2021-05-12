拜登政府有高級官員近日表示，若美國在台灣安全問題上放棄「戰略模糊」，會令台海局勢不穩，有共和黨議員批評，這樣的表態無疑是附和中共的說法。

美國眾議院外交委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）及亞太小組委員會首席共和黨議員夏伯特（Steve Chabot）十一日透過共同聲明表示早前有官員表示假如美國對台灣安全做出明確承諾，將對美國有不利影響。這種說法他們非常擔憂。認為造成台海緊張的是中國，而非美國或是台灣。

兩位眾議員在聲明中指出，他們深切關注有國安高層官員試圖將美國台灣政策現代化，說成為挑釁。認為增加台灣海峽緊張局勢的是中共的好戰，不是來自美國針對攻台的威懾，更不是台灣想要維持作為一個自由國家的慾望。

聲明說道，這種所謂的「挑釁」與美國的軍事指揮官分析有着明顯的分歧，認為現在不是應該為美國可能會打破與中共過往幾年的平衡而焦慮，而是拜登政府應該發揮大膽的領導力來保持威懾。

針對台海局勢，美國國家情報總監海恩斯四月底曾表示，若美國放棄對台「戰略模糊」的立場，明確表態介入台海衝突，中國將進一步認定美國決意阻止中國崛起，從而加強破壞美國的全球利益。

而白宮國安會印太事務副顧問兼協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）在本月四日在《金融時報》的一次論壇上表示，反對美國放棄在台灣安全問題上的「戰略模糊」，認為這並非單純的地緣問題，因為台灣海峽一旦發生軍事衝突，將不會侷限在小的地理區域內，而是迅速擴大，後果是任何人都無法預料的。

《自由時報》

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