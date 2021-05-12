兩岸疫情最新數字：大陸昨（11日）16宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為廣東8宗，上海3宗，江蘇1宗，浙江1宗，山東1宗，四川1宗，陝西1宗。累計確診病例90,799宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,210宗，死亡個案12宗。

台灣防疫成績向獲國際肯定，但近期確診情況卻有上升趨勢。當地自華航、諾富特飯店疫情持續發酵，昨夜（11日）突然暴增7宗本土案例，打破台灣紀錄。

新增個案中，有6宗源頭不明。5宗同屬宜蘭羅東電子遊藝場群聚案件，經查指出指標個案是該店女店員，因遊藝場出入人士多又雜，感染源完全不明；新北蘆洲確診的60多歲男，傳是獅子會前任會長，因聚餐社交足迹相當廣，一夜初步匡列就有超過百名接觸者。

北市、桃園、新北、宜蘭相繼有本土群聚爆發，等同北台灣社區幾乎淪陷。台灣中央流行疫情指揮中心陳時中昨承認昨新增的6宗源頭不明個案「和華航的關係可說是非常小，至昨還完全無法掌握」。

陳時中昨定調，台灣現在已經進入社區感染，新增7宗本土病例，包含2起社區感染，其中1社區感染是5人群聚。他不否認社區存在隱形傳播鏈，他說，可能社區中多少有一些隱形帶原者，因民眾有戴好口罩、勤洗手而多少降低交互感染，這次查出來，希望逐步查清楚，不要擴大。

據了解，羅東和蘆洲本土案件都在周一（10日）晚上差不多時間同時確診回傳至指揮中心，凌晨做出防疫升級決策，在昨上午由行政院最後拍板全面把疫情升級至第二階段，實施防疫5大禁令，連專家會議都來不及開，防疫專家們都是在記者會前2小時的會議上才被告知疫情最新狀況和相關決策。

不具名專家小組成員稱，專家們也都是昨上午11時左右，接獲指揮中心通知要緊急開會，與會者包含行政院院長蘇貞昌，陳時中等人，內容就是指揮中心要說明疫情狀況，同時宣布要把疫情警戒升級。昨晚疫情記者會結束後，專家又被陳時中召集開會。

大陸方面，昨新增的16宗輸入確診，一半涉及廣東，當中4宗來自坦桑尼亞，其餘4宗分涉美國、日本、柬埔寨和沙特阿拉伯。

國家衞健委／台灣《蘋果新聞網》

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