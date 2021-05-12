國家統計局昨日公佈全國人口普查結果，卻因數據前後矛盾、推算的邏輯漏洞百出而被質疑可信性。國家統計局今日在網站上，針對網民對個別數據質疑作出回應，強調是「過去技術問題」導致相關數據有所偏差，而今次人口普查卻使用新的技術進行，因此「要克服當中的數據偏差」，按照國際慣例和通常做法，需要再進一步進行修訂。

普查結果顯示，2020年中國0至14歲人口為2.53億人，這個數據與相應年份公佈的出生人口規模存在一定差異。國家統計局指出，這一差異是因為「兩個數據的來源不同」。

根據現行的統計調查制度，普查每10年進行一次，兩次普查之間的年份開展抽樣調查，非普查年份出生人口主要是通過抽樣調查數據推算的。由於抽樣調查誤差的存在，在利用抽樣比推算人口總體時會「存在一定的差異」，反映在數據上就是部份年份公佈的出生人口偏低。

其次，普查是全面調查，不需要進行推算，特別是這次人口普查採用了一系列新技術新方法，加強了全過程質量控制，大幅降低了漏登率，這意味很多原來漏登的人口通過這次普查都登記了，反映在數據上就會看到相應年齡的人口比之前公佈的出生人口要多一些。

國家統計局又指，外界將2020年11月全國人口14.11億人，減去2019年公佈的14億人，而得出去年新增1,173萬人口，這種做法是過度將有關數據簡單化。

國家統計局解釋，由於部分年份抽樣調查漏登率較高造成推算的人口總體會存在一定的偏差，而且隨着時間的推移，這些偏差會不斷累積，對年度數據以及2019年數據的準確性肯定會造成影響。因此，不應該直接用2019年原公佈的總人口與2020年普查數據做比較來計算年度變化，人口年齡結構等其他數據也屬於這種情況。

國家統計局表示，按照國際慣例和通常做法，普查結束後一般會依據普查結果對兩次普查之間公佈的年度數據進行修訂，以更加真實、客觀地反映人口發展軌跡。目前這項工作正在進行中，相關數據在修訂完成後擇期予以發佈。

中通社

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