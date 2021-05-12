台灣雖第五度與本月24日舉行的線上世界衞生大會（WHA）無緣，直至報名截止前都未收到世界衞生組織（WHO）的邀請。但美國國務院東亞局11日仍在twitter發文力撐，指台灣不僅實施全球最有效的預防新冠策略，同時捐助重要的個人醫療防護裝備予其他國家，在文末更標註支持台灣參與WHA的口號「LetTaiwanHelp」（讓台灣幫忙）。

台灣駐美代表蕭美琴就回覆這則貼文說，感謝美國認可台灣對抗全球疫情的貢獻，也感謝美國支持台灣參與WHO。

華爾街日報就有社評寫道，台灣成功抗疫，但就因中國百般阻撓而未能參與WHA，此事考驗美國總統拜登政府影響、改革世界衞生組織（WHO）的能力。評論中認為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在5月7日發表的聲明「正確點出」台灣在全球衞生挑戰中能提供寶貴貢獻與經驗。

文中道出新冠肺炎已奪走330萬條人命，但台灣截至上週僅12人死於這項傳染病，去年有8個多月未見本土確診病例，這些數字都令全世界羨慕。不過因為中國貪圖民主的台灣，不想國際社會承認台灣，結果多番阻撓，故世衞組織自2017年起未發函邀請台灣參與世衞大會。

對於中國外交部發言人汪文斌5月6日在G7外長力挺台參與世衞大會後說，表示此舉動是「搞開歷史倒車的集團政治，這是對中國主權的粗暴干涉」華爾街日報認為此番話代表中國可能擁有世衞會員國足夠支持阻撓台灣參與世衞大會。

社評文末寫道，若台灣無法參與WHA，將會是全球衞生的損失，同時認為會令拜登政府難堪。建議美國民眾應質疑，「他們對世衞組織的巨額財務捐助究竟符合哪方的利益」。

中央社/華爾街日報

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