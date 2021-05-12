香港大學深圳醫院驚爆醫生性騷擾女病人事件。一名女病人指控該院乳腺科一名黃姓醫生透過微信，發出露骨說話及相片，隨即在網上公開有關對話截圖。事件曝光，院方回應停止涉事醫生職務，並展開紀律聆訊，昨日，院方公佈即時解僱該醫生。

5月7日，網友「阿根廷鯨魚」在網上闡述事件經過指，2019年身體檢查時，自己被查出有「乳腺結節三級」，即乳房上出現小硬塊。當時體檢科醫生建議她定期到醫院複診，於是她選擇去香港大學深圳醫院（簡稱：港大醫院）檢查。

由於該院乳腺科看病無法選擇醫生性別，「阿根廷鯨魚」被隨機分配到一名黃姓男醫生檢查。檢查結束之後，黃醫生主動提出添加微信，表示有問題可透過微信查問。

「我當時其實有點震驚，感覺醫生一般不會主動加病人微信。」「阿根廷鯨魚」先後在港大醫院覆診兩、三次，因工作調動便沒有前往港大醫院覆診。不過黃姓醫生仍繼續找「阿根廷鯨魚」聊天，其間話題轉到身體檢查時，更讚對方胸型漂亮。見「阿根廷鯨魚」沒有太大反感，醫生竟發一些生殖器圖片進行性騷擾。

「阿根廷鯨魚」感覺被語言性騷擾後，即將對方屏蔽。惟醫生見此卻死纏爛打直接致電，女方即直接將醫生拉黑。萬料不到，醫生竟再利用病歷資料查到她其他聯絡方式，並用私人電話打給她。「阿根廷鯨魚」掛線後，涉事醫生又用醫院公共電話致歉，請求不要公佈露骨的聊天記錄。

事件曝光後，香港大學深圳醫院即作出回應指，根據初步證據已於5月7日晚11時停止該醫生臨床職務，並已完成調查，向紀律聆訊小組提交了報告。經仔細查看證據並與雙方充分會談，決定對涉事醫生黃某作解聘的處理，即日起生效。

港大深圳醫院在第二次聲明中說，經查，2019年10月，醫生黃某接診該患者並利用職務之便添加其微信，解決醫療問題後並沒有及時將患者微信刪除，並保持聯繫、甚至向患者發送不雅照片，造成了惡劣的社會影響。截至5月11日紀律聆訊小組會談，黃某依然無法認識到本次事件的惡劣程度及嚴重性。港大深圳醫院表示，該事件中，黃某嚴重違反了醫生的專業操守，也影響社會對醫生整體行業的信任。

《南方都市報》

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