台灣疫情突然反彈，連續兩日出現社區傳播的本地感染病例，引發民眾恐慌，紛紛搶購防疫及生活物資，口罩、酒精、食品及廁紙均是被搶購目標。早前已經復蘇的島內旅遊出現退團潮，九成預訂被取消；當局為加強追蹤接觸者，要求食肆實施「留名制」，要求食客留下聯絡方法，不少夜市攤主叫苦連天，「誰會為吃留電話」。

在傳出本土病例大量增加後，民眾紛紛上網搶購物資。團購平台愛合購表示，防疫相關商品今日上午的銷售量，比昨日增加2.2倍，中午過後額溫槍、醫用口罩、N95口罩等都陸續出現缺貨。與此同時，民眾亦搶購食品，水餃銷售量增5倍，即食食品包、罐頭銷量亦增逾4倍。另一網購平台博客來則表示，口罩的銷量明顯提升，補貨、囤貨潮湧入，較上星期升逾3倍，並持續攀升中。

生產消毒酒精的台酒表示，今日各門市酒精銷量約增加1、2成，但未出現去年疫情爆發時的大排長龍情況，亦沒有限購。目前，最多人購買、330毫升隨身裝消毒酒精，庫存量有20萬瓶，600毫升酒精則有50萬瓶，目前的原料庫存則足以生產250萬公升酒精，供應至年底都沒問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，地方政府和醫療機構本身對口罩有自己的庫存，中央政府目前口罩庫存有6.8億個，每日都能生產4,000萬個，供應絕對沒問題，呼籲民眾無需搶購。

台灣民眾無法出境旅遊，近月都流行島內旅遊，但本土病例傳出，甚至蔓延至熱門旅遊地點宜蘭縣後，旅行業者稱民眾外出旅遊的信心已經被動搖，近日的退團潮，有九成客人退訂，受影響的不只是爆發疫情的北部，就連離島、花蓮台東及南部的旅遊產品亦被波及，損失慘重。

台灣當局要求各地食肆除做好防疫措施，同時要讓食客留下聯絡資料，可是，這措施讓不少夜市的小食攤販大傷腦筯，思考如何執行，有商販參考香港「填紙仔」方式，亦有商販希望顧客以電子方式付款，不用另外填客資料。可是，台灣民眾邱小姐對《蘋果新聞網》表示，「誰會為了吃個小吃留下名字和電話，又不是非吃不可！」她坦言，逛夜市已無法保持社交距離，如果疫情轉嚴，則會少去光顧夜市。

台灣《蘋果新聞網》

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