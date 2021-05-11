台灣疫情加劇，再有新群組爆發！繼華航諾富特群組共35人確診，台灣昨天新增七宗本土病例，其中五人來自宜蘭一間電子遊樂場，另有一宗源頭不明，創下疫情爆發以來，單日最高本土個案。中央流行疫情指揮中心宣佈，台灣已進入社區感染，提升疫情警戒至第二級，公佈五大防疫禁令，即日起全民警戒，為期四星期。

實施四星期五大禁令

爆疫的宜蘭羅東鎮「銀河百家樂」遊藝場，一名30多歲女員工周日首先出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等病徵，求醫後確診。由於遊藝場為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，確診者的同住家人、同事及遊藝場顧客等35人接受隔離檢測，目前發現四人確診，包括三名女同事及一名男顧客。指揮中心指出，五人近期皆沒有離境，感染源頭未明，遊藝場即日起暫停營業，進行消毒。 另外，兩宗本土確診，包括一名染疫華航機師的40多歲同住家人，以及新北巿蘆洲一名60多歲男子，感染源頭不明。

陳時中重申現在已經進入社區感染，目前出現源頭不明個案，所以疫情升到第二級，從即日起至下月八日，實施五大禁令，包括停辦室外500人或室內100人以上的集會活動、公共交通工具禁飲食、觀光地點人數設限、停止醫院探病安排等。台北巿亦宣佈防疫升級，市長柯文哲表示因應緊急狀況，畢業旅行和戶外教學停辦。

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