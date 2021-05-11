伴娘竟然成為婚禮主角？河南省平頂山市一對新人上月29日結婚，沒想到嘉賓的注意力竟然都集中在「姐妹團」上，原來新娘當日請來3名男友人擔任「伴娘」，其中一人手臂上更有紋身，看到他們一副「含羞答答」的模樣，惹來婚禮現場一片歡笑。事件亦引起網民熱議，有留言更表示「這就是傳說中的閉月、羞花、如花三大美女嗎？」

網上片段顯示，當日3名「伴娘」身穿粉紫色單肩長禮服及運動鞋，一頭長髮披肩，手上拿着花束站在新娘家門口，又不時露出嬌羞嫵媚的表情，而其中一位「伴娘」的手臂上更有紋身，與嬌羞的表情形成強烈對比，引起婚禮現場一片歡笑。

事件引起網民熱議，有留言戲稱「哎呀我的眼！好歹把鬍子刮刮啊」、「這就是傳說中的閉月、羞花、如花三大美女嗎？」、「新郎怎能忍住不笑？」、「這伴娘天團，難以超越」。不過亦有人表示，「有創意，笑死了，這是新娘的男閨蜜（密）來當伴娘了吧？」、「希望以後會成為一種職業，徹底消滅鬧婚惡習」、「想必和新娘新郎真的關係很好，才可以這樣胡鬧」。

搜狐網／新浪微博

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