COVID-19疫情持續全球，本來是防疫模範生的台灣，彭博日前就指出，台灣防疫一直成功，令到目前疫苗接種率偏低。然而，近日疫情反彈，本土感染病例急增，民眾紛紛預約接種疫苗，昨日已有1.1萬名民眾接種疫苗，當中有1,921人是自費接種，累計台灣有11.2完成接種疫苗。

彭博的報道指出，台灣是世界上少數一度幾乎完全消滅COVID-19疫情的地區，曾將病毒排除在境外8個多月，令台灣不用其他國家一樣，實施嚴格的限制措施，企業、政府及學校等在疫情期間仍可繼續如常運作，民眾正常生活。不過，正因為防疫成功，令台灣政府現在要加倍努力，說服民眾接種疫苗，到目前為止，台灣疫苗接種率不到1％。

在爆發本土病例之後，台灣當局收緊防疫措施，政府的新限制會讓民眾產生「經濟憂慮」，台灣股市下跌，疫苗接種率低也引起「社會憂慮」，如果這次病毒是傳播得更快的變種病毒，可能會讓防疫變得脆弱。

台灣民眾亦意識到疫苗接種率偏低，有台灣的士車隊就表示，為照顧司機與乘客的健康安全，將全額補助司機，鼓勵司機主動前往或預約到指定地點接種疫苗。

台灣《蘋果新聞網》/《彭博》

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