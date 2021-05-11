【本報訊】據官方公佈，目前全國有少數民族人口1.25億，佔全國總人口的8.89%。漢族人口則為12.86億，佔整體91.11%。該比例與2010年的數據相若。當時全國12.25億人中，91.51%為漢族，少數民族8.49%。至於人口增長率，最新公佈數字顯示，少數民族為10.26%，遠高於漢族的4.93%。該數字的差距，較2010年少數民族增長6.92%，漢族增長5.74%擴大。

城市經濟壓力大減意欲

育有一子，在外企任職的漢族上海市民蔣先生向本報表示，按當地政策，夫妻皆為獨生子女，可生兩胎，但他身邊的朋友或同事，生育意欲不高。他指，在城市化較高的地區，年輕人着重生活質素，個人主義較重，不希望子女給自己帶來生活壓力。

上海的回族人Zoe則指，她因身體原因未有生育，但一般回族人生育意願較高，因思想傳統及有宗教信仰，「滿希望有小孩的」。她又指，少數民族高考可加分，她當年獲加六分，「一分就能淘汰一批人」，或有鼓勵作用。

在北京長大、目前在西安生活的回族人王小姐表示，她與同為回族的丈夫育有兩名子女，但主要原因是經濟條件較好及喜歡孩子。反而她在北京的舊同學，雖同為回族，但由於經濟壓力大，很多都不願生育。她指，在鄉村地區，少數民族較願意生育，「我認識有的回族在寧夏，很早結婚，都生三四個」。