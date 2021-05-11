四川成都一名高中生被發現在母親節當天（9日）在校內墮樓身亡後，官方指排除刑事案，認定墮樓屬「個人行為」；但死者母親質疑事件疑點重重，官媒也批評官方認定「避重就輕」，不少網民亦質疑事件背後另有真相，昨晚大批人手持白花到校門口悼念，並不斷高呼「真相！真相！」其間與警察爆發衝突推撞。

直送殯儀館 閉路畫面失蹤

成都市第四十九中學16歲男學生林唯麒，周日傍晚6時40分被發現在校園內墮樓身亡，但家屬指救護車卻在晚上8時半才趕到，其家人更是在9時才接獲通知，而且林的遺體當時更已被送往殯儀館，校園閉路電視於事發一刻的畫面事後亦消失了，整件事件疑點重重。不過，當地教育局昨通報指，經「全面調查」，包括法醫檢驗、查看閉路電視畫面等，認為事件「排除是刑事案件」，將事件直指是「死者是因個人問題」，未發現學校有體罰、辱罵學生等問題，亦未發現死者生前受校園欺凌。死者母親事後在微博指，自己當日高高興興把兒子送到學校後，「一個小時後就出事了」，又稱兒子當日凌晨更曾向她發簡訊稱：「媽媽，節日快樂！」認為案件疑點重重，揚言會繼續追究。

事件在內地當局昨日公佈人口普查數據時在網上曝光，在微博引4億人關注，引發網民憤怒，紛稱林唯麒「也是14.1178億分之一」。官媒央視、新華每日電訊等亦有批評校方的處理手法，當地警方昨表示會繼續調查事件，昨晚公佈林唯麒由高處墜落死亡，排除刑事案件，並指家屬對此結論已無異議。

數十名民眾昨晚自發手持白菊花等到四十九中學門口悼念，並高喊：「真相！真相！」其間雙方爆發推撞，一名男子四腳朝天抬入學校。現場陷入混亂，有人大叫「警察打人了」。

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