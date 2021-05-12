因公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，而導致24人被集體判刑的「惡俗維基」案件，當中被指是主犯的20歲牛騰宇於上月在二審中維持囚14年。牛騰宇母親早前根據酷刑細節和病歷資料，冒險南下廣東暗訪醫院及關押地點，並查出兒子曾因酷刑致生命危殆，更於周三（12日）上午遭派出所人員上門，現時失去聯絡。

牛騰宇自2019年8月被捕後，至本月3日才獲准與母親見面，是母子兩人20個月以來首次相見；牛母當時表示，兒子在獄中不願重提受酷刑的情況，只堅持自己是代罪羔羊，已經寫好申訴狀，並叮囑她要「保重自己，不要太牽掛我」。其後牛母決定根據酷刑細節和病歷資料，於上周三（5日）前往曾搶救兒子的廣東省佛山市南海區羅村醫院，結果得知兒子被送院時喘氣急速，情況危殆。

牛母周一（10日）曾向自由亞洲電台表示，牛騰宇當時的主治醫生梁志輝已「神秘消失」，有知情人士向她透露，全院醫務人員被禁止對外透露牛騰宇的任何病情，亦不得透露梁志輝醫生不許出診的內幕。後來她又到佛山市竹安園103號「雙規點」調查，「孩子（牛騰宇）跟我說在關到佛市竹安園的時候，警察就說，你就是這個案子的主犯……（竹安園103號）是專門關押貪官的地方，對外非常隱秘的，各種刑具都有，進去的人不死也得脫層皮。」

至周三（12日）上午，有派出所人員到牛騰宇母親住所敲門，令她非常害怕，並估計事件與她到羅村醫院調查有關，「然後他們就急了，觸動了他們神經。他們喊的是派出所，我也不知道到底是哪兒的」。牛母又說：「作為母親，孩子出了苦情，我去醫院走訪了一下，回來之後茂名那邊在網上做了個假匯報……它把我已經搞得生不如死，如果他們進來把我帶走，就沒人管孩子了。我萬一出意外，希望大家幫助我救救孩子。」《蘋果》記者至今未能成功聯絡牛母。

2019年5月，境外網站「紅岸基金會」和「支納維基」先後公開習明澤及鄧家貴的個人資料，當年8月廣東茂名警方卻逮捕內地境內的「惡俗維基」成員，當中包括牛騰宇，他們稱在被羈押期間遭嚴刑逼供。去年12月，有24人被判刑，其中牛騰宇因尋釁滋事罪、侵犯公民個人信息罪及非法經營罪罪成，被判刑14年。

自由亞洲電台／《蘋果》記者

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