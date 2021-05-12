昨日是5.12汶川大地震13周年。有家長到當年有過百名學生遇難的都江堰聚源中學舊址外，悼念在地震中喪生的子女。惟當地公安到場阻止，甚至有人指罵家長，有家長則被便衣公安撞開，雙方發生口角。

大批公安封路戒備

汶川地震造成近7萬人死亡，超過37萬人受傷。當地校園被指是「豆腐渣工程」引致大量死傷，至今責任問題仍未妥善解決。一批家長昨早帶同鮮花和炮仗等物品，打算到聚源中學舊址，按當地習俗燃點炮仗悼念死者。惟他們抵達時，已有大批公安在附近戒備，通往該址的道路亦被封閉，擺着有「新冠肺炎疫情」字樣的牌。家長被禁止接近。大批家長與看守的人理論，更有家長不理阻撓，將鮮花和遇難子女的相片，放在路邊悼念。 其中一名家長魯碧玉表示，亡子是終身的痛，多年來為亡兒追究豆腐渣工程責任，即使曾被捕和被拘留達50次，身心飽受煎熬，但仍會堅持。

同日，國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮在記者會上提及汶川地震13周年，表示感謝台灣人當年的援助，說歡迎他們，「回到四川、回到汶川，看一看現在那處的農旅結合、鄉村振興、產業興旺的景象」。

2008年四川汶川發生八級地震，超過778萬間樓房倒塌，包括震央汶川、都江堰和北川的不少學校師生遇難。其中聚源中學的教學樓整幢倒塌，至少200多人死亡，是其中一個死傷最慘重的災區。該址已改建為養老服務中心。香港電台/國台辦