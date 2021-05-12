台灣COVID-19疫情越趨嚴峻，一度傳出會將警戒級別從二級升至三級，民眾前晚開始搶購防疫用品和食品，昨日到藥房購買酒精和口罩的人潮亦暴增五倍。台灣加權指數昨一度暴跌1,418點，或8.6%，創下有史以來最大跌幅。

台灣蘋果新聞網報道，彰化有不少民眾昨到藥房搶購酒精、口罩等防疫用品，藥房表示，因疫情有擴大的趨勢，昨早客人數量比平常暴增約五倍，大支裝酒精一早售罄，強調相關防疫用品的供應鏈仍然充足，短期內不會缺貨。新竹雖沒有確診個案，不過各大藥房仍有搶購防疫物資的情況，有藥房因來不及補貨，直接將口罩一箱箱放在櫃台讓民眾選購，也有藥房的酒精早已被搶購一空。

藥房負責人表示，從前日開始防疫物資熱銷，包括口罩、酒精都賣光，濕紙巾系列也幾乎被搶購一空，庫存30多瓶酒精都已清空，口罩這兩日賣出70、80盒，成人口罩已售罄，只餘下兒童和幼兒口罩。

家樂福現人潮

另外，家樂福前晚起亦現人潮，昨日中午時分人數較平日多三至四成，購買商品主要為口罩、酒精、清潔用品、濕紙巾等。根據家樂福官方統計，截至昨午4時，網購定單已破一萬，主要商品為口罩、洗手液、消毒藥水、漂白水等，還有食品包括米、杯麵、罐頭等。

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