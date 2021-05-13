中共總書記習近平昨日（12日）前往河南省南陽市考察。央視報道，今日（13日）下午，習近平到河南南陽市淅川縣，先後考察陶岔渠首樞紐工程、丹江口水庫和九重鎮鄒莊村，聽取南水北調中線工程建設管理運行和水源地生態保護等情況介紹，了解南水北調移民安置、發展特色產業、促進移民增收等情況。報道指，考察途中，習近平曾臨時下車，走進麥田了解小麥生長情況。

首間央企落戶雄安新區

中國衞星網絡集團有限公司早前與雄安新區管委會簽署合作協議，成為首間落戶註冊於雄安新區的中央企業。重慶市委副書記及市長唐良智，於周三（12日）會見該集團的總經理楊保華。

楊保華之前曾擔任中國航天科技集團公司黨組成員、副總經理，而這是他首次以中國衞星網絡集團黨組副書記、總經理的身份亮相。至於原任中國電子信息產業集團總經理、黨組副書記張冬辰，已任中國衞星網絡集團黨組書記、董事長。

中國衞星網絡集團有限公司是一間新成立的中央企業，由中國國務院國有資產監督管理委員會所監管，中國現時共有97間央企。

海南省政協王勇受審

海南省政協原副主席王勇落馬近一年後，於周四（13日）在廣西桂林中級人民法院受審。起訴書指出，王勇於2000至2020年間利用職務便利，為有關單位和個人在項目審批、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受他人財物逾9,047萬元人民幣（約1.08億港元）。王勇當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判。

64歲的王勇是山東陽谷人，自1976年5月加入中共，2008年任三亞市市長，2016年1月獲當選為海南省政協副主席，至去年7月被查。今年1月，王勇被「雙開」（開除黨籍及公職），他被指喪失黨的理想信念宗旨，違規收受禮品、禮金，利用職務影響幫助家人承攬保險業務，搞權色交易，以及干預插手司法活動等。

綜合報道

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