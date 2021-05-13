中美貿易關係一向是世界焦點，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）指，華盛頓將會採取措施迫使北京遵守公平的國際規則和貿易規範，表示近期會與中國官員會面，評估特朗普時期達成的兩國第一階段貿易協議。

戴琪星期三（5月12日）在國會參議院財政委員會的聽證會上說，假若北京不能或不願意去遵從國際規則，美國政府就必須採取行動去創造一個公平的競爭環境。她表示拜登政府為解決波音和空中巴士兩間公司就長期存在補貼爭議的問題，正在與歐盟和英國尋求合作，並且討論如果解決主要來自中國的鋼鐵和鋁業產能過剩問題。

哈佛大學「費正清中國研究中心」研究員、波士頓學院（Boston College）政治學教授陸伯彬（Robert Ross）向《美國之音》分析指，認為戴琪的議程上最重要的不單止是中美貿易間的逆差，更包括中國在實施有關經濟改革的承諾方面，並沒有採取行動。

「我們知道，中美第一階段貿易協議不僅包括貿易不平衡，以及中國同意增加對美國採購的內容；還包括中國承諾就本國經濟投資法規、金融法規，以及知識產權保護等問題進行的結構性改革。」 陸伯彬說。

他認為，由於新冠肺炎疫情對中美經濟打擊甚大，美國政府相信中國會兌現增加購買美國產品的承諾，所以拜登政府關注的重點應該會放在中國會否改革國內貿易環境。

陸指未來中美貿易代表的談判走向主要變數和影響來自中方，雙方關係中的其他貿易問題，會阻礙談判的進程。對於拜登政府如何處理特朗普時期對中國產品的巨額關稅問題，他認為拜登可能會在關稅問題上「放寬」，因拜登政府曾非常明確地表示，認為貿易戰和關稅對美國人民來說是場「災難」，對美國經濟亦同樣，故他們希望減緩貿易關稅。

《美國之音》

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