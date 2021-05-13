香港美國商會（AmCham）最新調查顯示，有42%受訪會員表示計畫或考慮離開香港，當中逾6成人表示主因是對《港區國安法》感到不安。陸委會副主委邱垂正今日在例行記者會表示，這忠實反映國際企業對香港營商環境評價大不如前，顯示《港區國安法》對香港有害無益，相關方面應該檢討深思，停止以惡法黨同伐異，打壓港人自由民權法治，勿讓香港繼續沈淪，這對大陸沒有任何好處。

面對台灣駐港辦事處人員因簽證到期無法續簽被迫返台，邱垂正表示，目前港辦運作正常，政府也已經多次呼籲港方以台港民眾福祉為念，不應製造不必要障礙，希望回到過去雙方既有共識基礎處理相關問題，共同維護台港正常交流，保障雙方民眾權益。為維護在港國人權益，台灣政府備妥各項因應方案，適時啟動代理機制，維持館處正常運作，為維護台灣民眾權益，台灣駐港辦會堅持到底。

外交部發言人華春瑩亦美國商會的調查作出回應，調查結果同時顯示，58%的受訪企業並不打算離開香港、55%認為商業環境優異等正面情況，受訪企業還不到香港美國商會所有成員的四分之一。華春瑩相信，如果調查範圍擴大的話，可能體現出這方面積極的因素會進一步增多。

華春瑩指出，香港回歸以來，充分發揮「一國兩制」依託內地面向全球的獨特優勢，國際金融航運和貿易中心的地位更加鞏固。近一年來的事實也表明，香港國安法的實施填補香港多年來在維護安全上的法律漏洞，讓香港恢復了社會穩定，金融市場保持了平穩有序運作，投資環境更加良好。粵港澳大灣區的建設無疑也將為未來香港經濟的發展再添助力。

傳出又有香港記者遭逮補，邱垂正說，陸委會重申譴責打壓言論自由，新聞自由的暴力的行徑，並呼籲有關單位勿縱容暴力，不要讓香港自由法治更加沉淪。

對於國台辦稱「舊金山和約」是「非法無效的歷史廢紙」，邱垂正強調，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國的一部份，未來也不會是。政府仍然會依據《憲法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》處理兩岸事務，維護台海和平穩定。大陸當局不願正視中華民國與尊重台灣民意，以及自由民主憲政次序，破壞國際法與國際關係原則，台方對此不會接受。

邱垂正強調，推動兩岸健康有序正常交流，是雙方共同責任，兩岸應該互相尊重與善意理解，不是依照一方單邊框架路徑形式。台方研議疫情和緩後逐步恢復兩岸正常交流措施，呼籲對岸以相對開放尊重態度作出回應，才有利於兩岸關係正向發展。

此外，面對大陸持續迫害宗教行為，邱垂正表示，中共慣維穩、防範外部勢力為由，打壓宗教活動，要求宗教團體改變教義，服膺中共思想與領導，這就是高壓統治，陸委會呼籲中共立即停止迫害宗教自由，保障疆藏等民族的基本人權，尊重文化差異，才能夠建構和諧社會。

台灣《蘋果新聞網》

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