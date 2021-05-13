台灣周四（13日）下午約3時05分發生大停電，當局指興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，並宣佈執行緊急分區輪流停電，隨後全台多區傳出停電。涉事的興達電廠位於高雄市永安區與茄萣區交界處，鄰近永安濕地與興達漁港，至今共有4部燃煤機組及5部燃氣機組，總容量約432.6萬千瓦，次於台中發電廠及大潭發電廠，發電量居台灣第三位，而二氧化碳排放量則次於台中發電廠居第二位。

興達電廠隸屬於台灣電力公司，廠區面積135公頃，主要以燃煤發電，一年大約要燒掉600萬噸燃煤，年發電量超過200億度，供應全台灣近七分之一的電力。該電廠是台電在1970年代，為配合南部地區工業快速增長與電力需求，於南部地區興建的大型發電廠，因位於高雄市興達港南側故取名為興達發電廠，至1982年開始啟用。

去年12月，台灣電力公司曾與中鼎公司、美商奇異公司簽約，以1,000億元新台幣（約278億港元）添購5部天然氣機組，總裝置容量達650萬千瓦，佔全國用電量的16%以上，其中3部就設在高雄興達電廠，最快2024年投入運作。

不過興達電廠規劃增建這三部130萬千瓦的燃氣機組，曾一度引起爭議。蔡英文政府自2016年執政後積極推動能源轉型，台電原本計劃陸續淘汰4部舊的燃煤機組，並計畫使用廠區外的產權用地，另闢約82公頃來興建該3部新的燃氣機組；事件引起爭議，主要原因為擔心開發地點會破壞屬於野鳥重要棲息區的永安濕地。

後來台灣經濟部承諾舊有機組提前除役、先建後拆，才於2019年5月通過環境影響評估，相關前期工程已於去年6月開始動工。

綜合報道

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