台灣興達電廠今日下午3時05分發生事故，全廠停機，令到全台電力供應不足，引發大停電。這是自2017年8月15日台電外判商因為操作失誤後，再次發生大範圍的停電，當時受影響的用戶高達838萬，在停電時最少造成1死1傷。

2017年台灣大停電當日，因為天氣連續酷熱，當時供電已經相當緊張，加上台灣第一核電廠因為維修要停機檢查，後備電力僅餘下3.17%。事發當日下午4時51分，台灣中油在全台最大的天然氣發電廠、台電桃園大潭發電廠更換設備時，疑因操作失誤，令到發電廠內6個機組全部停機，即時令全台供電大減，台電為避免供電系統全面崩潰，即時啟動保護設施的分區供電。

雖然說是分區供電，但台本島的19縣市都傳出停電消息，大部份地區道路的交通燈斷電，由於事發時接近下班時間，合庄主要道路嚴重擠塞；高雄捷運、輕軌停駛，台北捷運以後備電源維持運作；商店無法使用收銀機，店員要用手寫收據，大部份百貨公司、電影院要停業，設在郵局內的自動櫃員機亦無法運作。

醫療機構亦受到影響，台北有病人停電時正進行手術，但手術器械因沒電無法使用，醫生只能將已麻醉病人叫醒；台東、基隆亦有病人因為停電，呼吸機無法運作要送院搶救。

停電時，苗栗縣有民眾，在屋內燃點蠟燭照明時，蠟燭倒下引燃屋內物品，造成火災，造成1死1受傷。

台電一邊透過分區供電、一邊緊急搶修後，全台電力至當晚11時回復正常，台電亦因此減收用戶1日電費，涉及3.6億元新台幣（約9,992萬港元）。

中油事後表示，事件是中油的外判商更換設備時，未有將電動閥門轉為手動模式，就直接施工，天然氣供氣管線的安全裝置偵測到異常，因而切斷氣體供應2分鐘，引發停機，觸發大停電。事後，台灣民眾關注電力負荷問題，總統蔡英文表示，事件顯示台灣的電力系統「明顯地過於脆弱」，認為應該要推動進行分散式、可再生能源發動工作，避免單一事故影響全台供電，目前台灣有5.2%來自太陽能、1.3%來自風力發電，亦有1.2%來自焚化垃圾所產生。

《蘋果》資料室

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