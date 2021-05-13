內媒《證券時報》報道，近期上海出現大量酒店出售的消息，形容甚至「虧本甩賣也沒人要」，賣家部份來自外資基金及港資開發商。《蘋果》檢視其中一個酒店交易平台，發現問題不止存在上海，廣東省甚至有53間酒店求售。經濟學者羅家聰向《蘋果》分析指，固然反映中國經濟差，全球旅遊停頓，市場未見到旅遊業復蘇，「買左返黎都無咩用」，以致大量蝕本求售仍無人問津。

《證券時報》稱，近期仍有許多酒店出售信息。有的五星級酒店，按照産權面積每平米售價可能低至8,000元至9,000元人民幣（下同，約9,616至1.08萬港元）。可是，這些酒店房間內部的裝修成本都不會少於每平方米1萬元（約1.2萬港元）。上海一間外資商業地産投資管理機構副總裁雷弘祺稱，這些酒店賣家包括外資基金、港資開發商等。

《證券時報》又指，在約半年前，已有上海虹橋綠地酒店群、上海新華聯索菲特大酒店、上海豫園萬麗酒店、上海日航酒店等多家上海五星級酒店的出售的消息。報道引述知情人士指，2017年在無錫九龍倉區域一個超高層建築，包括甲A級寫字樓和五星級酒店的整棟建築對外報價在每平方米1.1萬元（約1.3萬港元），但據說8,000元（約9,616）就可以拿下。到現在4年多了，仍未售出。

《蘋果》記者在內地最大的酒店交易平台「酒店買賣網」發現，大量酒店求售情況並非上海獨有，北京市以及廣東省都有大量出現。以上海市為例，最少找到21間酒店求售，14間屬於只有100間房間以下的精品酒店、7間屬於100間房以上較大規模酒店。這些酒店大部份都是2010年後才落成，算是新酒店。在廣東省，則有最少53間酒店求售，大部份都屬於100間房以下的精品酒店，情況似乎比上海更惡劣。

羅家聰分析指，酒店大部份都是由旅客入住，現時全球仍然爆發疫情，經濟未能重啟，酒店大量求售反映出中國經濟差。至於為何跌穿成本仍然無人問津，他相信就算大家知道旅遊是有大量需求，「但酒店扔出去市場到，市場都未得，咁點呀？買咗都無咩野可以做。你見香港啲酒店都無咩野好做，都喺做隔離檢疫。無用咪唔買住，都有眉目，通返關，有飛機坐，咁先買都未遲。」

至於廣東省酒店的情況，他認為未必與香港旅客有關，原因大陸人穿州過省對當地旅遊影響都大，只是中國經濟不是太好，「疫情有嘢都係封住，唔比入唔比出，內外經濟都喺相對弱。」至於為何較多精品酒店求售，他相大集團資金及人手調動都會相對容易 ，部份集團亦不單只有酒店業務，可以拉上補下，甚至可以關閉生意不佳的酒店，但所謂精品酒店，尤其是單幢酒店，抗壓能力低很多，「個浪打埋嚟好易就無咗」

《證券時報》／《蘋果》記者

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