台灣爆發新一輪疫情，本土感染病例急增，總統蔡英文今日召開國安高層會議，會後她表示近日台灣民對防疫鬆懈，引發社區感染、本土病例、搶購物資等情況。她強調，這些事過去都發生過，只要台灣民眾做好每一環節，在變化難測的疫情中，讓台灣持續成為穩固的防疫堡壘。她同時亦呼籲民眾要提防假消息，相信中央流行疫情指揮中心的專業判斷。

今日的國安高層會議，對於目前防疫措施、物資供應及金融市場穩定等環節，進行充份討論。蔡英文會後在總統府表示，「防疫等同作戰」，在中央流行疫情指揮中心宣佈提升警戒層級後，行政院要負起統籌督導的責任，指揮中心除要盡快尋找感染源頭、有效控制疫情，同時亦要及時公佈疫情消息，以安定民心。

蔡英文表示，目前台灣訂購的疫苗將會在6月後分批交貨，她指示主管機關要應掌握進度，預先做好分配準備，至於台灣自行研製的疫苗亦已進入第二期臨床試驗，預計最快7月底，可以為民眾進行第一輪接種。她表示，當越多民眾接種，就能提高防護力，台灣就會越安全。

至於各種物資，蔡英文表示目前防疫民生物資、原料都十分充足，供應無虞，相關機關要確保供應管道暢順，亦要呼籲民眾不需搶購，避免群聚風險。蔡英文更稱，去年也曾發生搶購廁紙、即食麵事件，但事後都證明，「搶購民眾多慮了」。

至於近台灣股市波動，蔡英文重申台灣的基本因素良好，企業營運穩定，今年首季的經濟增長更高達8%，她表示股市波動主要是投資者心理因素影響，要求主管機關應維持金融市場穩定。

對於在野黨指摘中央流行疫情指揮中心陳時中防疫不力，蔡英文強調目前有很多假消息，但在過去一段時間，指揮中心的專業判斷都證明是正確的，她呼籲民眾要相信指揮中心。她亦表示「防疫也不是部長陳時中一個人的事」，政府要互相協調，中央跟地方相互合作，讓全民成為防疫總動員的一員。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）