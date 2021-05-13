曾參與起草「台灣關係法」，被尊稱為「台灣關係法之父」的前民主黨國會議員Lester L. Wolff，於5月12日在紐約州塞奧西特（Syosset）辭世，享年102歲，其子證實死訊，但並未提及逝世原因，1919年出生的Lester Wolff曾是聯邦眾議院最高齡的在世前議員。

出生於一戰末期，來自紐約的Lester L. Wolff曾任八屆國會議員，除了是最長壽的國會議員，也是亞洲專家。在1965年至1981年任職期間，Lester L. Wolff在美國對兩岸關係的決策中擔任重要地位。他曾是國會眾院亞太事務委員會主席，並於1970年代率團訪問中國。

返美後他向媒體分享一段與上海市長對話的故事。Lester L. Wolff表示，當時的上海市長曾跟他說：「洗腦有什麼不對？我們會洗手、洗臉，為何不能洗腦？」

Lester L. Wolff曾在1978年與時任中共書記鄧小平會面，並將會面內容告知當時的卡特總統，導致1979年中美建交。

當時美國與中華民國政府尚未斷交，但美方認為與中華人民共和國關係正常化可望為雙方帶來龐大經濟和政治利益，他回憶道，鄧小平對他說過，別讓台灣阻礙美中外交關係的建立。最終當時美國總統卡特，於1979年1月1日宣布正式與中共建交、與中華民國斷交，終止與中華民國簽訂的「中美共同防禦條約」，是冷戰時期重大轉折點之一。

為了緩和對台美關係的擔憂，Lester L. Wolff與其他兩名民主黨籍參議員共同起草《台灣關係法》，該法承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，但同時要求美國政府為台灣的安全、經濟及其他利益提供保護，該法在1979年通過實施，當時《紐約時報》稱此法「穩定了美國在亞洲的地位」。

卸任議員後，Lester L. Wolff成為華府的政治公關，受台灣駐美代表處(TECRO)一段長時間，替台灣政府進行遊說，晚年也在社交媒體呼籲美國政府繼續支持台灣軍力。

Lester L. Wolff曾於2001年以世界和平獎頒獎理事會首席評審身分，將當年世界和平獎頒給前副總統呂秀蓮。對於他的辭世，呂秀蓮在Facebook表示，Lester L. Wolff在督促美國維護亞太地區的人權和安全方面，往往仗義行俠，嘉惠良多，呂更坦言台灣關係法施行41年，「若果當年沒有台灣關係法，台灣如何關關難過關關過！」

他去年底更與呂秀蓮視訊，並對呂秀蓮說「It’s time for Taiwan to play ping-pong!」更邀呂秀蓮擔任聯合國的NGO「世界和諧基金會」榮譽共同主席，囑咐她致力於美中台的和諧與和平工作，呂指他更曾說「在美中台和平未到來前，上帝還不讓我走。」

台灣外交部今（13日）表示對於Lester L. Wolff的去世深表哀悼，指他是《台灣關係法》的主要起草人之一，深知此法的立法意旨及背景，是奠定近年來台美關係發展基礎的指標性人物，而且經常就《台灣關係法》相關問題提供諮詢意見，去年也出版「台灣關係法立法意旨」一書，對外宣傳介紹《台灣關係法》是美國對台政策的重要基石。

中央社/呂秀蓮facebook/台灣《蘋果新聞網》

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