據新華社消息，位於北京市海淀區的國家疾病預防控制局（以下簡稱「國家疾控局」），今日上午10時正式掛牌。該局為隸屬國家衞健委管理的副部級機構，將承擔制訂傳染病防控政策等五大職能，由曾於去年2月「臨危受命」空降湖北省防控疫情的國家衞健委副主任王賀勝擔任局長。中國工程院院士鍾南山早前接受內媒訪問時指，新局成立意味着防控戰略前移，有利於從「以治病為中心」向「以人民健康為中心」轉變。

早於4月28日，人力資源和社會保障部官網就發佈了消息，指國務院任命王賀勝為國家疾控局局長，常繼樂、沈洪兵、孫陽為副局長。公開資料顯示，2018年3月，王賀勝任國家衞健委副主任、黨組成員；2020年2月疫情防控期間，他「臨危受命」，出任湖北省委常委、省衞生健康委員會黨組書記、省衞生健康委員會主任。常繼樂此前的職務則是國家衞健委下設疾病預防控制局（以下簡稱「國家衞健委疾控局」）局長。

新華社今日通報指，國家疾控局將負責制訂傳染病防控及公共衞生監督的政策、指導疾病預防控制體系建設、規劃指導疫情監測預警體系建設、指導疾控科研體系建設、公共衞生監督管理、傳染病防治監督等。其成立意味疾控機構職能從單純預防控制疾病，向全面維護和促進全人群健康轉變。

由於這些職能與原本的國家衞健委疾控局和中國疾控中心相似，引發不少關注。據內媒指，國家衞健委疾控局是國家衞健委的司局級內設機構之一，局成立於2006年前後，當時的衞生部疾病控制司更名為衞生部疾病預防控制局，並更改編制，實行公務員管理。其職能為擬訂重大疾病防治規劃、國家免疫規劃、嚴重危害人民健康公共衞生問題的干預措施並安排實施，完善疾病預防控制體系，承擔傳染病疫情訊息發佈工作。

國家疾控局與國家衞健委疾控局的職能相比，前者的職責中未提及傳染病疫情訊息發佈，但增加了公共衞生監督管理、傳染病防治監督。據悉，這兩個職能原本歸屬於綜合監督局。該局承擔公共衞生、醫療衞生等監督工作，也組織開展傳染病防治監督檢查。

指導疾病預防控制體系建設、規劃指導疫情監測預警體系建設、指導疾控科研體系建設等3大職責，則在國家衞健委既往的職責介紹中，並沒有具體提及。

至於作為內地疾控系統重要組成機構的疾控中心，以後會如何定位？有內媒引述業內人士分析指，有可能與國家疾控局合併，也有可能保持獨立，接受國家疾控局的指導。而目前中國疾控中心官網尚無變化，昨天（12日）還發佈了一則招聘編制外工作人員的啟事。

去年全國兩會上，全國政協委員謝雙成就提出了《設立國家疾病預防控制管理局，加快疾控體系現代化建設》的提案。

謝認為，戰略規劃和投入保障不足，法治和訊息化建設比較滯後，人才短缺，基層衞生網底薄弱等，特別是體制機制不適應當前形勢和群眾訴求：各級疾病預防控制中心之間是業務指導關系，沒有行政管理和獨立決策權力，難以在突發疫情應對中發揮專業主導作用；各級機構分工不清，職能同質，未能錯位發展、優勢互補；疾控資源缺乏統一規劃，造成重複建設；疾控機構與醫療機構之間配合不夠順暢，醫防體系分割，重醫輕防和防治分離的局面還未得到根本扭轉；疾控和高校相對獨立，缺乏頂層設計，缺少有效整合。因此，謝建議把全國疾控體系建設作為一項根本性建設，推進現代化。

曾有北京專家對中新社表示，國家疾控局的設立，是為了適應未來中國疾病防控特別是傳染病防控的需要，也體現了中國對疾病防控工作的高度重視。新機構將承擔重要的疾病防控任務，在疾控政策、程序、法律法規等方面帶來提升，並將在疾控政策的制定、推動、操作方面發揮重大作用。

內地防疫專家、中國工程院院士鍾南山則表示，國家疾控局的成立意味着防控戰略前移，有利於從「以治病為中心」向「以人民健康為中心」轉變。新局將幫助應對突發性的公共衞生事件，他期望新局能縮短突發性事件上報的速度，並監督行政部門。他亦希望能在該局內設立專家委員會，「讓專業的人來做專業的事」。

新華社／《新京報》／中新社

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