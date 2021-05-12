內地買賣郵遞活體動物的「寵物盲盒」歪風未止。繼四川成都後，中通快遞位於江蘇蘇州的中轉站前日亦被發現寵物盲盒，一批從蘇北邳州市發貨的貓狗通過快運千里迢迢送至四川的買家，抵達成都後因違反《動物防疫法》被發回原地，結果造成21隻貓狗因缺水缺食物死亡。內地有輿論炮轟買寵物盲盒的人「把好奇心凌駕於動物的生命之上」，快遞公司也難辭其咎。

違規退回發貨地

蘇州市郵政管理局昨通報，周二在蘇州的中通快遞中轉站發現活體猫狗快遞。根據快遞單據資料，該批快件5月5日發出，寄件人地址為徐州邳州市官湖鎮雙溝村，5月7日到達成都中轉部，翌日即被退回至寄件人，因錯分被發往蘇州中轉部。片段顯示，部份快遞單上顯示「混血薩摩耶」、「四川貓公布偶」等字樣。《新京報》報道稱，動物救助志願者在30個塑膠快遞筐中發現有21隻貓狗已死亡，屍體臭味濃烈；七隻存活的貓狗也有不同程度疾病，被送醫治療。據悉，該批活貓狗快遞，從江蘇多地發貨三天後被定為違規快件，要求退回發貨地。有買家稱，他購買的寵物狗已被中通公司退貨，正協商退款。

中通快遞的成都快遞站，5月3日亦被揭發有車廂裝滿貓狗的貨車準備運往外地，志願者在車內共發現160多隻小貓小狗，許多貓狗奄奄一息，其中四隻已死亡。

澎湃網/《新京報》