四川成都市日前發生電動單車自燃事故。一名男子手扶一架電動單車乘坐大廈升降機時，單車突然冒煙並起火爆炸，導致升降機內五人被燒傷，一名年僅五個月大的女嬰情況嚴重。有指起火電動單車曾被改裝，當局仍在調查事故原因。

女嬰傷勢嚴重

事發在成都市成華區叢樹家園。周一（10日）晚7時半，閉路電視片段顯示當時升降機內有五人，包括三名男子及一名抱着女嬰的中年女子，其中一名男子扶着電動單車。電梯關門後，電動單車突然冒出濃煙，並起火爆炸。另一片段則顯示，電梯內留下大片被火燒痕迹，又拍到中年女子的腿部被燒至焦黑，抱着女嬰坐在地上哀嚎，有旁人嘗試用紙輕拭女嬰臉部，但被其他人制止。當局接報後派人到現場滅火，將五人送往醫院接受治療，其中中年女子及女嬰的傷勢較為嚴重。女嬰父親翌日表示，女嬰仍在深切治療部搶救，仍有生命危險，要24小時後才能確定情況。

對於肇事電動單車是否存在質量或改裝問題，有關部門指目前仍在調查中。當地街道辦人員稱，物業管理部門針對電動單車進入有相關規定，比如不能進入升降機、不能上樓。「但是事發地點屬於拆遷安置小區，去年底剛剛分房，大部份還在裝修之中，人員質素有高有低，（管理）真的沒有辦法。」澎湃新聞/上游新聞