美國《華爾街日報》引述知情官員透露，中國政府正考慮更換中美全面經濟對話中方牽頭人，將幾十年來一直推動經濟改革的副總理劉鶴換下，改由更年輕的副總理胡春華接任。有關考量屬於更廣泛的人事調整行動，當前中國在重新調整對美國新一屆政府的策略。不過，報道指，胡春華雖曾負責動盪的西藏地區，並掌管沿海外貿大省廣東省，頗有政績，但他在處理中美關係方面沒有太多經驗。

報道引述官員指，目前還沒有做出最終的人事決定，而即使作為中美全面經濟對話中方牽頭人的劉鶴被替換，他仍將肩負重任，包括在債務和違約風險加劇之際監督中國的金融部門。劉鶴明年初將年滿70歲，將超過中國領導人的傳統退休年齡。中共領導層將在明年年底開會選出領導團隊的新成員。

法廣網則提到，中方有意以胡春華取代劉鶴，是否另有原因，目前並不清楚。但網上最近盛傳劉鶴一篇題為「中國經濟三十年與未來長期問題」的舊文，並以文中的一段話成為新標題：「沒有對文革災難的反思，就不可能有今天中國經濟的增長。」此番言論被指暗諷習近平粉飾文革；習此前聲稱文革前30年與後30年不能分割。

現年58歲的胡春華，則被視為中共政治局常委的候選人。去年7月就已傳出，胡春華很可能躋身中共二十大接班團隊，甚至有迹象顯示，他可能接替李克強，成為下一屆總理。

據此前《明報》分析，除了中共建政首任總理周恩來外，國務院歷任總理在上任前都必須有副總理的經歷。而當前國務院副總理有4人，排序分別為韓正（67歲）、孫春蘭（70歲）、胡春華和劉鶴。胡春華佔有年齡優勢，1963年出生的他，到2023年中國政府領導換屆時將屆60歲，應是下屆總理的最適任人選。

但也有分析認為，若從黨內出身背景來看，胡春華濃厚的團派色彩始終是其仕途的一大變數。今年4月，《全國人民代表大會組織法》修正通過後，未來副總理、國務委員、軍委副主席、軍委委員等任免與撤銷，都可由人大常委會直接決定，此舉被視為中共總書記習近平為黨內人事佈局鋪路；對胡春華而言，此次修法究竟是加分還是減分仍很難說。

另外，《華爾街日報》的報道亦引述了解情況的人士指，中國國家副主席王岐山正日益受到冷落。王岐山自20世紀90年代末以來一直與有影響力的美國人建立關係，並向習近平提出有關對美政策的建議。他不再經常與美國商界領袖會面，而他負責習近平發起的反腐敗行動期間的一名高級助手最近因腐敗指控被逮捕。

在華盛頓，高級官員正在密切關注任何人事變動，認為這會是一個迹象，顯示北京是否會對美國採取更激烈的做法。

中美的經濟關係目前似乎陷入僵局。根據美國和中國的第一階段貿易協議，兩國同意由美國貿易代表和中國的一位「特定的副總理」牽頭，定期對協議進行高級別的雙邊評估。然而，到目前為止，只有較低級別的官員參與了磋商。據一位了解討論情況的人士透露，最近幾天，美國負責中國事務的助理貿易代表Terrence McCartin與中國財政部的一位副司長進行了一次這樣的「檢查」會議。

《華爾街日報》／法廣網／中央社

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