今年5月17日為第11世班禪喇嘛更登確吉尼瑪失蹤26周年，當年僅6歲的他自被中方帶走後，至今下落不明，亦未再公開露面，外界亦稱他為「世界上年紀最小的政治犯」。中方當年亦扶植另一位藏人男童成為官方認可的班禪喇嘛，後被藏人稱為「漢班禪」，這場班禪喇嘛的「雙胞胎」風波不但改變了兩位藏人男童的人生，亦更影響着藏人及藏傳佛教未來的命運。

班禪喇嘛是藏傳佛教格魯派中僅次於達賴喇嘛的精神領袖，至於獲達賴喇嘛認可，但目前仍下落不明的第11世班禪喇嘛今年亦將32歲。美國國務院發言人普萊斯今年4月除公開呼籲中方公佈班禪喇嘛行蹤，要求與對方會面外，又向中方指須尊重藏人在「不受政府干預」下，根據自己的信仰選擇領袖的權利，美國國際宗教自由委員會同月亦指中方干涉班禪喇嘛轉世靈童的認定是「卑鄙的行為」。藏人行政中央司政洛桑森格當時回應指，這是美國國務院迄今為止，關切班禪喇嘛下落最強烈的聲明之一。

中國外交部發言人趙立堅去年曾公開聲稱，更登確吉尼瑪「已經大學畢業，現有一份穩定職業」。無論是更登確吉尼瑪或是他的家人，「都不願被打擾目前『正常的生活』」。

對於班禪喇嘛失蹤至今，西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示海內外的藏人一直非常擔心，因為中方過去雖曾表示有照顧對方，但其去向及近況始終沒有對外公佈，這變相是一種「綁架」手段，甚至也不能確定他是否仍然生存。

事實上，札西慈仁指出班禪喇嘛對中國境內的600萬藏人而言，亦更有一份特殊的意義。因為他們過去數十年一直飽受官方打壓，無法享有宗教自由。但相比已流亡海外的達賴喇嘛，班禪喇嘛雖仍生死未卜，但某程度上仍與他們同處中國境內，這對他們而言亦有一份安慰及希望。

不過受到官方打壓，境內藏人自然無法公開紀念班禪喇嘛。據他了解，不少境內藏人仍會偷偷收藏班禪喇嘛的照片供奉。而曾在西藏居住十多年的香港旅遊寫作人薯伯伯亦指出，西藏的藏傳佛教格魯派寺廟按傳統上須供奉現世的班禪喇嘛照片。而經達賴喇嘛認定的現世班禪喇嘛固然無法在寺廟內公開擺放，然而他亦發現有部份寺廟除會擺放中方認可的「漢班禪」照片外，另外亦會擺放獲藏人及中方認可的上一世（第十世）班禪喇嘛照片，頗有折衷意味。

儘管班禪喇嘛失蹤至今已26年，但札西慈仁肯定指，班禪喇嘛的宗教地位已經植根在藏人的傳統及文化，甚至對年輕一代的藏人而言，班禪喇嘛的影響力亦不可能因年代久遠而下降。而且全球的藏人在每逢班禪喇嘛的誕辰（4月25日）及失蹤當日（5月17日），均會舉辦活動紀念，銘記班禪喇嘛失蹤的這段歷史，並會一直堅持下去。

不過，札西慈仁更憂慮的是中方以「漢班禪」作為外宣工具，恐讓其他佛教國家產生誤解，因此他近年更積極針對外國的佛教界舉辦不同的活動，好讓外界可對班禪喇嘛的真相有正確認識，不被中方外宣所影響。

隨着達賴喇嘛年事已高，外界亦憂慮中方到時恐借「漢班禪」指定下一世達賴喇嘛，成為另一位「漢達賴」，到時藏傳佛教或煙消雲散。但札西慈仁深信達賴喇嘛到時將有合適的轉世安排，更直言藏傳佛教在與中共「鬥長命」的比賽中必定會勝出。

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《蘋果》記者

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