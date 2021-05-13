中國一名留學生周四（13日）前往美國大使館處理簽證被拒，理由是其父親屬公安部工作人員，而從美方相關官員的便條內容可見，這與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的指示，停止向中國的移民局、安全部、公安部等現役人員的配偶及子女頒發簽證有關。事件引起網民熱議，中國外交部發言人華春瑩其後回應事件，強調此個案「證明美國出於政治原因，人為破壞兩國正常的人員交往」。

該名本科新生當日上午到美國大使館處理簽證被拒，其後在網上公開有關消息，指其被拒簽的理由並非常見的214(b)，而是243(d) ，並附上美方相關官員的便條內容：「美國國土安全部長已通知國務卿，中國拒絕或無端拖延接受已經收到美國最終遞解令的中國公民、屬民、國民或居民。國務卿因而下令，美國駐華領事官員暫停頒發B1、B2、B1/B2、F1、F2、J1及J2簽證給中國國家移民管理局（包括出入境管理局）副局長（或同等級別）及以上的官員、其配偶和21周歲以下已婚或未婚子女，以及國家監察委員會、國家安全部、公安部現役人員、其配偶和30周歲以下子女，鑑於國務卿的指示，暫停簽發您的簽證。」

便條續稱：「申請人不得申訴，且簽證申請費用不予退還。當國土安全部長通知國務卿，中國已依照美國請求接受本國國民時，常規簽證簽發將予以恢復。屆時，領事官員將審核您的申請，並重新評估您的資格是否符合所申請的簽證種類，並在必要時與您取得聯繫。」

根據美國移民與國籍法案243(d)條，當某國拒絕或拖延接收遭遣送的該國公民回國時，國務卿有權暫停向該國公民提供簽證，不過該條例未有詳細規定「暫停發放簽證」涉及哪類人，範圍有可能是由國務卿所決定。至於214(b)條則規定，每位外國人在申請入境時，必須能使領事官員確信其具有非移民資格，否則將被視為移民，而領事官員將以面談方式決定申請人的赴美目的。

華春瑩其後於外交部例行記者會上回應事件，稱：「我想這是一個很好的例子，證明美國出於政治原因，人為破壞中美兩國正常的人員交往。我想，這不利於中美兩國關係的健康正常發展。按照美方這樣的邏輯，中方是不是應該拒絕給美國情報執法部門人員以及他們的家屬頒發來華簽證？」並指中方希望美方能夠認識其錯誤，為兩國正常人員交往創造合適條件。

事件引起網民熱議，有留言稱「沒啥事，官員的子女是最愛國的，不稀罕甚麼美利堅」、「表示歡迎，應該加大力度，所有公務員子女不給簽證」、「挺好，美國幹得不錯」。

微信／環球網

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