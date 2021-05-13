台灣高雄興達電廠因為電網故障，造成部份機組停機，令全島出現大停電。台電以分區輪流停電50分鐘、減輕電網負荷以便進行維修。台電依照用戶電費單上的組別，公佈C組與D組用戶輪流停電，原則上其他組別用戶不影響，可是有網民則投訴，他們屬於H、I、J等國防、交通等特殊用途組別，可是一樣被停電。

台電下午3時公佈要進行分組輪流停電，C、D組用戶輪流停電50分鐘，當局指，這次輪流停電共進行六輪，涉及1,010萬戶。可是，有網民在FB專頁「宜蘭知識+」投訴，表示他們被編入H、I、J等其他組別，但卻被當局停電：「E組也停了快一個小時！」「我們家是H，17:30也停電ing……」「我家J組，3點停到現在，火都上來了！」

網友質疑，明明是輪流停電，但其所在地已經停電超過1小時，質疑：「宜蘭縣市大停電的概念？」

台電將用電用戶分成A、B、C、D、E、F、H、I、J等9組，並且印在用戶的電費單上，可是，台電電廠配電線路的J組、國防、交通等的H組，用戶都不會被限電。

台灣《自由時報》／Facebook

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）