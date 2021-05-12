香港大學深圳醫院爆出醫生性騷擾女病人事件。該院乳腺科一名黃姓男醫生被揭用微信，向女病人發送露骨文字及裸露相片，受害者將有關對話紀錄截圖上傳互聯網。事件曝光當晚，院方將涉事醫生停職調查，前日發聲明證實黃違反專業操守，並將他解僱。

網民「阿根廷鯨魚」本月7日在社交平台「豆瓣」發文，指2019年身體檢查時驗出「乳腺結節三級」，即乳房有小硬塊，獲轉介到香港大學深圳醫院（下稱：港大醫院）覆診。由於該院乳腺科無法選擇醫生，她被安排由一名黃姓男醫生診斷，檢查後，該醫生主動稱可微信聯絡以便討論病情。爆料人表示「當時其實有點震驚」，因覺得醫生不會主動加病人為微信好友。她其後覆診數次，直到因工作調動未再到港大深圳醫院覆診。

遭院方解僱

惟本月7日，女事主於微信朋友圈發文時，黃男再主動搭訕。雙方閒聊幾句，她問及對方年齡多大時，黃反問「哪裏？」她認為黃暗示的是「男性生殖器官」，遂以「這種事情男人說了不算女人說了算」搪塞，意圖結束話題。惟黃繼續稱為她檢查時，「當時有被驚艷到」及「你的胸長得真漂亮」。其間女事主曾表示「我要說髒話了」，但黃仍傳出一張自己私隱部位相片。女事主則警告「我截圖了」及「不合適吧，黃醫生」。爆料人稱，看到不雅相片後，感到被冒犯，「當時有被震驚，有被惡心到」。

事件公開後，港大醫院回應指，已據初步證據於5月7日當晚停止該醫生職務，其後完成調查及紀律聆訊，決定解僱涉事醫生。其後院方二度發聲明，指黃利用職務之便添加病人微信，診治工作後未刪除，更向病人發不雅照片，造成惡劣社會影響。紀律聆訊時，黃仍未認識到事件嚴重性。

不止一人受害

不過，曝光的對話記錄細節遭到一些網民質疑，指雙方亦曾討論女方體形，女事主則辯解，因對自己體態不自信，「他提到我的胸的時候，我才不自覺說了一句」。

女事主更新帖文時提到，她收到網友私信得知，黃性騷擾的不止她一人。她又指院方的處理值得稱讚。不過她透露，深圳福田公安局曾經致電她，要求她刪帖，不要引起輿論。她認為社會上對受害女性太多無理指摘，「總之還是有人覺得穿吊帶衫被強姦是女生的錯」。

豆瓣/南方都市報