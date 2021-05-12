【圍堵缺口】台灣疫情再惡化，前日才提升警戒級別至第二級，昨再大幅新增16宗本土確診個案、一宗仍在調查中，創單日本土確診個案新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指，現在疫情非常嚴峻，或不只兩條傳播鏈。他又指，若然這一次圍堵失敗，恐怕會把警戒級別再升至第三級，台北市昨先宣佈進入「防疫準第三階段」。台灣總統蔡英文昨與蘇貞昌等舉行高層會議，又呼籲民眾配合防疫，「過去一年，我們全民同心，守住疫情；未來一年，我們更要守住台灣。」

中央流行疫情指揮中心昨再公佈16宗本土確診個案，其中宜蘭的羅東電子遊藝場（遊戲機中心）群組增加三人，該群組共有八人確診；另外10宗本土個案則與前日確診的新北蘆洲獅子會前會長有關，其中一人是其妻子。據報，該名前會長社交足迹廣，指揮中心已匡列近百名接觸者，餘下三宗本土個案來源依然未明。目前所有確診者未發現變種病毒。

陳時中料不只兩傳播鏈

對於為何沒有考慮在昨日將防疫警戒升級至第三級，陳時中指，目前僅有宜蘭和新北兩個群組，未達升級條件。但是，他早上也表示，目前形勢已十分嚴峻，推算應不只兩條傳播鏈。陳時中又指，若圍堵失敗，恐怕就會進入第三級警戒狀態。

台灣的防疫警戒級別共有四級，前日因為有六宗確診個案源頭不明，已升至第二級，要求民眾乘搭公共交通工具、出入人多擠迫的場所時佩戴口罩。如果警戒級別升至第三級，民眾外出時須全程佩戴口罩；停止室內五人以上，室外10人以上的聚會；僅保留維生、秩序維持、必要服務、醫療及公務所需，其他營業及公共場所全部必須關閉；出現群組的社區，民眾須配合病毒篩檢，且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

蔡英文昨與行政院長蘇貞昌舉行府院高層會議，會中除討論疫情外，也商討各項防疫措施。蘇貞昌隨後在行政院晨會明確指示四點，包括加強圍堵、擴大匡列範圍、積極採檢、加速通報。

蔡英文亦在民進黨中常會開始前，以及於facebook發文表示，目前台灣的防疫物資和醫療系統都是充足的，疫苗也會陸續到位，請民眾放心，又提醒民眾警惕來歷不明的假訊息，促民眾「團結防疫守台灣」。

新北舞廳酒吧暫停業

台灣地方政府也作出不同措施，新北市長侯友宜昨午召開疫情記者會，指舞廳、酒吧等八大特殊場所即日起全部暫停營業，人潮聚集店舖若做不到人流管制、防疫措施，就該暫停營業。台北市政府則宣佈正式進入「防疫準第三階段」，下月8日前的活動全部取消、進出公署採實聯制、專責醫院將進行分艙分流，台北市長柯文哲表示，因為第三階段影響太大，故先實施部份措施，未來再視乎情況逐步調整。

本港民建聯立法會議員蔣麗芸昨發新聞稿表示，台灣最近疫情反彈，促請港府重新調整台灣旅客的入境防疫安排，避免成為病毒輸入的缺口。

台灣蘋果新聞網/中央社