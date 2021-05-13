由中共中央宣傳部主管的「學習強國」App淪詐騙溫床，多名單身女性受騙，有人甚至被騙走上百萬元（人民幣，下同）。全國多地警方上月接連發出「緊急預警」，不過似乎收效未如理想。浙江餘姚政法委官方微信號「平安餘姚發佈」昨再發消息，指當地4月至5月間接連發生多宗同類個案，其中一宗被公佈的個案中，受害女子失款達144萬元（約173萬港元）。

「學習強國」App是以中共總書記習近平的講話及習思想為主要內容的理論學習平台，自2019年1月1日上線後，已經成為黨員必備手機軟件程式。然而，該App兼具的網絡社交功能，卻被歹徒利用作行騙的工具。

據「平安餘姚發佈」發佈，該市陽明街道、鳳山街道、低塘街道接連發生多宗騙案，犯罪分子冒充軍人、政府單位人員等，利用「陌陌」、「他趣」、「soul」等交友軟件，物色30至50歲單身女性，再通過「學習強國」這類政府機關常用軟件，對被害人給予關愛，成為戀人後，就誘使對方投資或博彩，實行詐騙，涉案金額高達數百萬。該市公安局刑偵大隊副大隊長黃振鈞指，案中犯罪分子大多身處緬甸北部，對偵辦帶來不小難度。

其中一名受害者為36歲小敏（化名），是名離異的單身女性。今年4月初，她通過「soul」結識了一名男子。對方自稱楊鑫平，是某部隊的訊息科科長，還發來軍官證證實身份。面對楊男每天無微不至的關懷，小敏迅速淪陷。楊男隨後授意她下載了「學習強國」App，並添加他為好友。小敏得悉該軟件是政府機關常用軟件，對楊男更加信任。4月下旬，楊男對小敏說要在轉行前投資，但礙於身份敏感，要求小敏代為操作。小敏遂按對方所言，下載「誇克」App，完成交易後截圖給對方。幾天後，楊男主動提出讓小敏一起投資賺錢，為兩人的美好將來積累更多財富，小敏欣然答應。

從4月底至5月初，小敏拿出全部積蓄，並向親友借了不少錢，前後14次共入賬146萬元到「誇克」App賬號，其間成功提現2萬元。直至她要大額提款卻發現軟件突然「失靈」，才意識到被騙及報警。小敏共計被騙走144萬元。

另外一名同樣是離異單身女性的麗麗（化名），遭遇與小敏如出一轍。她經「陌陌」結識了一名自稱是軍人的男子，對方亦主動將軍官證與生活照發給她。看到外形俊朗的對方，單身已久的麗麗怦然心動。在兩人交往後，對方引導麗麗在「學習強國」App中聊天，平日交流時還不斷吹噓投資的好處與收益。麗麗表示想要投資賺錢時，對方就教她在「誇克」App中買賣，讓她一次性購入20萬元。

警方提醒，單身女性要加強自身保護意識，不要輕易相信網上陌生男子發來的訊息，更不要通過轉賬、匯款的方式進行投資、博彩，以免造成重大經濟損失。

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