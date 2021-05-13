5月9日晚上，成都49中的一位高二學生林唯麒驟然墮樓身亡，引起公眾輿論。更觸發有大批人士在校外手持白花示威，最後演變成警民衝突，甚至有官媒稱是「顏色革命」。而新華社、人民日報、央視等亦有為此事發表評論。

新華社於今（13日）就發佈一篇文章，內容將網民的疑問一一解釋，似是想為事件降溫。有媒體將閉路電視畫面截圖，輯錄成短片，圖文並茂去將林唯麒生前33分鐘的活動時間線劃出，但並沒有將整段閉路電視公佈。

報道稱，從閉路電視畫面可以見到林同學曾在學校的水泵房內以一把疑似刀具割手腕數次，中間表現出情緒低落的行為動作，更指有留意到其手腕上當時已出現明顯傷口。

但就公開片段所見，閉路電視畫面截圖非常模糊，加上林同學的身影被打上馬賽克，根本未能清晰顯示他當時的精神狀態或是行為舉止。死者所有的動作描述都只來自片段裡的文字，甚至所謂生前33分鐘的「時間線」，一樣難以看清。

而對於「關鍵畫面」消失之謎，新華社的報導稱，是由於死者生前攀爬進入的平台屬於無人活動區域，故未有安裝監控，卻拍攝到死者墮樓一刻的身影。

但文章中並沒有提及當時除了那些畫面外，有否其他閉路電視有機會拍到林同學死前的模樣，在滿佈天眼的社會，真的有可能會出現「空白的十二分鐘」？正直準備高考的時間，校園裡能找不到一個目擊死者的同學？

警方調取林姓學生生前使用過的手機資料發現，去年6月，和好友在聊天中就有跳樓的想法，今年5月也在聊天中說出自我貶低的言論，以至警方所指在死者身上找到留給一名女生的字條，同樣只是官方說法。

家屬在事發後約兩個小時才接到校方通知，報導引述學校安全中心主任米平說，因學生頭部受傷嚴重導致辨認困難，且班導師當天手機放在家裡，查找家長聯繫方式花了一些時間，所以較慢與家長聯繫，對於學校沒有學生聯絡表，家長電話只存在導師的私人手機這點亦值得令人思考。

而針對學校不讓家屬看閉路電視的網絡質疑，成都市公安局負責人指出，從林姓學生離開班級教室到墜樓，整個過程監控影片連續完整，死者父親等3人也在10日查看了全部監控錄影，但就網上片段流出，他們三人同樣被打上馬賽克。

死者母親微博的最後貼文已經是在5月11日，表示不認同成華區發的聲明，認為發佈內容存有疑問，期後就沒有任何的更新。

而在新華社發出這篇報道後，陸媒對此事的報導主要轉向檢討學校和警方的回應作法，而非質疑事件本身疑點。有陸媒評論，這次事件反映了「該說不說」的背後，是怕說錯、怕被罵、怕問責的思想作祟，「實質是對『過不了互聯網（網路）』這一關，就過不了長期執政這一關』的認知不到位」。

新華社/微博/紅星新聞

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