兩岸疫情最新數字：大陸昨（12日）新增9宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海及廣東各2宗，以及天津、內蒙古、山東、四川、陝西各1宗。累計確診病例90,808宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,231宗，死亡個案12宗。

台灣疫情再爆發，2日暴增23宗本土確診個案，當中16宗為昨日新增病例，屬台史上單日最多紀錄。面對疫情發生以來最嚴峻情況，民眾陷入恐慌，各地藥房均有人潮搶買酒精、口罩，連偏遠的台中市東勢地區也不例外，有大型連鎖藥房透露相關銷售至少增5成，酒精已不能入貨，只得祭出只限會員、每人限買2瓶。由於社區不明感染源陸續爆發，台行政院今（13日）例行院會將擴大會商，衞福部、交通部、內政部等6個部會將個別說明防疫升級因應策略。

新增的23宗確診病例，包括宜蘭遊藝場群組8人、獅子會群組11人，還有基隆50多歲擺攤婦、台北市萬華2間茶室（阿公店，提供色情服務的茶室）各1名員工，共3人感染源不明。因應社區感染的傳播風險升高，疫情指揮中心昨已宣佈提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施至6月8日，目前尚未決定要提升到第三級。眼看疫情持續升溫，行政院昨就宣佈六都首長和不在台北市的部會不需列席院會。

台灣《蘋果新聞網》記者昨晚走訪出現染疫茶室女的萬華茶室。據悉，店方沒有對客人進行實名制登記。當地夜場協會指，萬華飲酒店及茶室約有160間店，每家員工平均以10人計算，就有上千名員工及小姐，如今出現確診者，要追顧客實在很麻煩。該協會今天會發文給所有會員，員工必須造冊，且要落實顧客實名制，否則就不要營業。

這波疫情來勢洶洶，引發民眾焦慮，藥房再次搶買潮，連較偏遠的台中市山城東勢及新社地區都有。台《蘋果》記者昨下午前往台中市東勢區千百岳連鎖藥局觀察，才10多分鐘，就見有5名民眾前來購買酒精、口罩。民眾都表示，看見新聞報道疫情變嚴重，擔心酒精、口罩會買不到，因此趕緊出門購買，能買多少就買多少。

該藥房人員則透露，昨天跟前天酒精口罩銷售增加約5成，尤其是昨天早上開始，可能是聽說防疫警戒要升三級，客人都是要買口罩跟酒精，連實名制口罩也賣很多，一個早上就賣掉以前要賣一整天的量。但酒精已叫不到貨，昨天又出現恐慌性購買潮，庫存雖然仍夠因應，但為讓更多人可以買到酒精，因此酒精限會員購買、每個人限購2瓶。

而在新北市，市長侯友宜在中央宣佈疫情最新進度後，也下令市內8大場所暫停營業。

針對本土個案連續2天暴增，長庚大學新興病毒傳染研究中心主任施信如坦言，多點爆發疫情，通常代表隱形傳播鍊已藏在社區數周，也代表台灣疫情已進入危險期，高峯期何時來也還不知，這令人擔憂。施續指，未來幾日擴大的可能性高，甚至可能每天都有，「真的不太妙，病毒沒完沒了」。他提醒，即起4周會是關鍵期，目前只能盡力防堵，多爭取一點時間接種疫苗。

對於疫情指揮中心只將疫情警戒標準維持第二級，但啟動防疫6大方向，有醫生指，也許是第三級防疫瞬間關閉諸多店家，會造成太大衝擊，所以中央沒有立即升階，「但是這不代表現在中小型聚會沒有風險」，他認為，「大家要現在起自己當成第三級，會比較好。」

不過，也有人似乎對新一波疫情無有怕，台《蘋果》昨晚走訪高雄市六合夜市，發現尚未實施實聯制，只有勸導戴口罩及噴酒精，但有部份遊客未戴口罩，甚至邊走邊吃，也未被夜市管理人員發現並勸導。一名涂姓中學生受訪時稱，如果夜市也要實施實聯制，對他來講應該不是問題，反正只是簽個名而已。賣肉脯的陳老闆向表示，「密閉空間實名制才有用，像夜市這種開放空間應該就不用啦！」疫情一嚴重，所有夜市生意都不好了！

台灣《蘋果新聞網》

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