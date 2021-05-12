藏傳佛教的兩大精神領袖達賴喇嘛、班禪喇嘛，兩者均為藏傳佛教格魯派的活佛。藏族傳統上，雙方互為彼此導師，亦互相協助認定對方的轉世靈童，因此達賴喇嘛對班禪喇嘛轉世靈童的認定有最終發言權，反之亦然。

然而，中共在90年代初尋找班禪喇嘛的轉世靈童時，卻重提清朝年間的「金瓶掣籤」儀式作為傳統選定標準，這儀式是清廷過去以抽籤方式去選定藏傳佛教各大活佛的繼承人制度，中共此舉因而被質疑有架空由達賴喇嘛選定班禪喇嘛轉世靈童之意。

對於「金瓶掣籤」傳統，達賴喇嘛就曾撰文反駁，過去真正經過「金瓶掣籤」認證的只有11世達賴喇嘛，以及第八世、第九世班禪喇嘛，其餘世代的達賴喇嘛及班禪喇嘛均主要根據教派既定的宗教儀軌選出。達賴喇嘛指，「金瓶掣籤」只是過去清政府的「強橫表現」，而非藏人信賴的宗教儀軌。

中共在1995年11月為選出「漢班禪」而在拉薩大昭寺舉行的「金瓶掣籤」儀式，更曾被爆出造假黑幕。據當日亦在場的格魯派塔爾寺活佛阿嘉仁波切在自傳中指，當時的國家宗教局局長葉小文在返京的專機上向他透露，儀式上曾利用棉花塞在抽籤的錦套內，令屬意候選人的籤文能夠比其他候選人高出一截，好讓儀式上的高僧能夠順利抽出，當局屬意的堅贊諾布最終成為「漢班禪」，有指堅贊諾布的父母本身亦為中共黨員。

《蘋果》記者

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）